「掂返波，超開心！」傑志飛曼谷國家隊御用訓練中心 亞冠闖關勢如虹

疫情嚴重打擊運動界，但港超班霸傑志「疫」流而上，不但奪下2021港超聯冠軍，更特別為準備2022亞冠盃飛往泰國集訓，誓不向疫情低頭！ 文：Yello Sports Marketing
中場陳肇鈞：足球員唔掂波，心裡面梗係爭啲嘢咁！
疫情下球場關閉，猶如對運動界投下核彈，港超甚至有老牌球會撐不住解散！副隊長唐建文指：「冇諗過會突然沒球場練波，很焦急，擔心比賽狀態會大受影響。」因此今次集訓的強心針效用，特別明顯！中場陳肇鈞說：「冇諗過，本來以為今季已完，我哋竟然仲有得踢，仲有咁好的場地集訓，超開心，覺得自己好好彩！」中場巴爾拿（Raúl）笑：「大家終於掂到波，掂到草，個個都笑容滿面！」
亞冠盃4月16日泰國開戰，傑志今次的6星期密集式集訓，選址當地國家隊的訓練會所，除了完善的gym、泳池、餐廳等配套，最重要是高質素的真草球場。前鋒安永佳（Matt）表示：「之前兩個月沒有訓練，所以集訓首週除了提早適應這邊氣候，更會集中調整至全隊體能狀態一致，之後才全面催谷。」
熱身前哨戰對上泰國勁旅，「今年亞冠要贏上年的自己！」
上年亞冠，傑志僅一個得失球差，無緣晉身十六強，但這無損隊員滿腔熱血鬥志！唐建文說：「傑志傳統，就是每年都要比上一年做得更好！」球會更特別安排了5場友誼賽，當中更包括收費入場的正規比賽，一點都不兒戲。「大家都好興奮，餓波餓咗好耐！不過正因如此，集訓時會小心避免突然太chur（高強度操練）引致受傷。」
據悉部分友誼賽更將會安排網上直播，各位藍鳥球迷萬勿錯過！