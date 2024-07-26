「未來小健將」巴黎聖日耳門足球嘉年華為期11日 優勝球隊獲贊助往法國學法

為期11天的周大福人壽「未來小健將」巴黎聖日耳門足球體驗日暨足球嘉年華於7月25日舉行開球禮。活動由周大福人壽首席策略總監歐陽明欣小姐及巴黎聖日耳門（PSG）香港學院行政總裁賈恩力主禮。現任香港足球先生陳肇鈞及前香港隊隊長陳偉豪亦親臨現場支持，並與鄭杞瑤(Kylie C.)、潘杰寧(Kelena)、藝人洪嘉豪進行三對三足球表演賽，場面既刺激又充滿歡樂。
全新品牌周大福人壽剛在日前推出「周大福人壽．生活圈」（CTF Life．CIRCLE）會員計劃，主打「多元體驗」、「生活禮遇」以及「會籍聯乘」三大亮點。是次「未來小健將」兒童足球訓練計劃正是首個「多元體驗」活動。.
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
兩代港隊主將同場 分享歐洲足球訓練方法優點
前港隊隊長陳偉豪及現任香港足球先生陳肇鈞對「寓學於玩 童學童玩」的理念深表認同。擁有足球教練牌照、前港隊隊長陳偉豪認為歐洲一向是足球水平最高的地方，訓練方法亦是最先進，兒童經過歐洲模式訓練，可以更有助進步。至於現任香港足球先生陳肇鈞亦認為，現今歐洲球壇湧現不少表現光芒四射的年青球員，可見有系統的訓練對足球發展相當重要。「未來小健將」的勝出隊伍，可以到法國觀摩考察，絕對是難得的機會。
足球界兩位KOL鄭杞瑤(Kylie C.)及潘杰寧(Kelena)亦有現身支持活動，並分享自己獨特的打氣方法。二人並與藝人嘉賓洪嘉豪即場就著足球場上可能發生的事情，做出各種有趣表情及動作，實行一場球場上的「演技大考驗」，場面惹笑，令現場氣氛升溫。
開球禮完畢後，五位嘉賓與巴黎聖日耳門香港學院學員，進行一場別開生面的三對三明星足球邀請賽。兩隊球員於為今次嘉年華特別打造、仿巴黎皇子球場的小型足球場上大顯身手，並由活動主持馬啓仁( Keyman)即場評述。賽事雖然為表演性質，但雙方均全力以赴，加上全攻型打法，連連產生入球，現場觀眾吶喊歡呼聲不絕。
足球嘉年華場內更設有「五大球場位置屬性測試專區」，考驗小朋友不同球場位置所需的技能，包括考驗守門員的「敏捷度」、傳球「反應」挑戰、射門「準繩度」的足球九官格、挑戰「跳躍力」的立定跳高及翼鋒「盤扭速度」的盤扭技巧挑戰。陳偉豪、陳肇鈞、Kylie C. 及 Kelena 即場試玩各種挑戰，雖然成功過關，但眾人亦異口同聲表示挑戰有相當難度，的確能夠測試出球場位置屬性。