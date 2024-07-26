「未來小健將」巴黎聖日耳門足球嘉年華為期11日 優勝球隊獲贊助往法國學法

為期11天的周大福人壽「未來小健將」巴黎聖日耳門足球體驗日暨足球嘉年華於7月25日舉行開球禮。活動由周大福人壽首席策略總監歐陽明欣小姐及巴黎聖日耳門（PSG）香港學院行政總裁賈恩力主禮。現任香港足球先生陳肇鈞及前香港隊隊長陳偉豪亦親臨現場支持，並與鄭杞瑤(Kylie C.)、潘杰寧(Kelena)、藝人洪嘉豪進行三對三足球表演賽，場面既刺激又充滿歡樂。

全新品牌周大福人壽剛在日前推出「周大福人壽．生活圈」（CTF Life．CIRCLE）會員計劃，主打「多元體驗」、「生活禮遇」以及「會籍聯乘」三大亮點。是次「未來小健將」兒童足球訓練計劃正是首個「多元體驗」活動。.