杭州亞運人物篇｜中國女排隊長 「小蘋果」袁心玥險成棄將？

四年一度亞洲運動會將正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。袁心玥是中國女排隊長、是中國女排歷來最高球員、她的綽號叫「小蘋果」......這些資料很多球迷都知道，但大家是否知道，袁心玥曾淪為在隊裏斟茶遞水、被教練認定「根本打不上球」的棄將？ 杭州亞運人物篇｜袁心玥賽場上看守飲水機？ 袁心玥1996年12月出生在山城重慶，她的母親曾是省隊排球員，父親則是藍球員，良好的基因讓袁心玥有高人一等的身形；讀小學時，她已比班主任還要高。父母耳濡目染下，袁心玥也愛上了運動。媽媽看出女兒有天賦，便讓她學打球。13歲時，袁心玥被八一隊相中，到北京接受專業訓練。 後來她入選國少隊，憑着身高和技術坐穩副攻手位置。2013年她協助國少隊取得U18亞洲錦標賽冠軍，個人還獲選為MVP（最有價值球員）。不過因為年紀還小，技術等方面與經驗豐富的老將有差距，其時八一隊又人才濟濟，在這支隊伍裏只能長期坐冷板凳；她的主要「任務」是比賽時看守飲水機，為上陣的隊友們遞水。

杭州亞運人物篇｜被郎平相中 袁心玥改變命運 事實上，儘管袁心玥在國少隊打出成績，但那位八一隊教練一直不看好這小女孩。17歲那年，袁心玥遇到「伯樂」。這位慧眼識珠之人，就是中國女排傳奇人物──郎平。郎平於一次國少隊的講座上遇到袁心玥，剛上任中國國家隊主教練的她，一眼就看中了袁心玥的身高。此後她經過一段時間觀察，認定袁心玥非常有潛力，決意收歸旗下。 郎平後來憶述向八一隊「要人」的情況仍氣憤：「當時她（袁心玥）確實像被孤立一樣，根本打不上球。而且我問八一隊教練的時候，他直接說出『快點拿走、拿走吧，反而也打不上球，反正也沒用，這5、6個月沒她的事』。」

杭州亞運人物篇｜2.01米 袁心玥成歷來最高球員 就這樣，袁心玥跟隨了郎平，「越級」進入中國女排國家隊；成長後身高達到2.01米的她，是女排國家隊至今最高的球員。在國家隊裏，袁心玥和自己仰慕已久的前輩們一起練習，郎平還常常給她「開小灶」單獨加練。在郎平盡心盡力培養下，袁心玥攻守能力大有提升，她被列入比賽名單次數愈來愈多，開始為國出征。 2014年在意大利舉行的女排世錦賽，袁心玥臨危受命，頂替受傷的徐雲麗任主力副攻。在賽場上，人們沒有看到袁心玥的青澀，這位副攻在扣殺、攔網、發球等方面都有上佳表現，用實力征服了球迷；球迷還親切地稱她「小蘋果」。