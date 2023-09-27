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體育
2023-09-27 17:00:00

杭州亞運人物篇｜中國女排隊長 「小蘋果」袁心玥險成棄將？

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杭州亞運人物篇｜中國女排隊長 「小蘋果」袁心玥險成棄將？

杭州亞運人物篇｜中國女排隊長 「小蘋果」袁心玥險成棄將？

四年一度亞洲運動會將正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。袁心玥是中國女排隊長、是中國女排歷來最高球員、她的綽號叫「小蘋果」......這些資料很多球迷都知道，但大家是否知道，袁心玥曾淪為在隊裏斟茶遞水、被教練認定「根本打不上球」的棄將？

杭州亞運人物篇｜袁心玥賽場上看守飲水機？

袁心玥1996年12月出生在山城重慶，她的母親曾是省隊排球員，父親則是藍球員，良好的基因讓袁心玥有高人一等的身形；讀小學時，她已比班主任還要高。父母耳濡目染下，袁心玥也愛上了運動。媽媽看出女兒有天賦，便讓她學打球。13歲時，袁心玥被八一隊相中，到北京接受專業訓練。

後來她入選國少隊，憑着身高和技術坐穩副攻手位置。2013年她協助國少隊取得U18亞洲錦標賽冠軍，個人還獲選為MVP（最有價值球員）。不過因為年紀還小，技術等方面與經驗豐富的老將有差距，其時八一隊又人才濟濟，在這支隊伍裏只能長期坐冷板凳；她的主要「任務」是比賽時看守飲水機，為上陣的隊友們遞水。

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袁心玥遺傳了父母的身高，讀小學時已比班主任高。圖為小時候的袁心玥。（網上圖片）

袁心玥遺傳了父母的身高，讀小學時已比班主任高。圖為小時候的袁心玥。（網上圖片）

杭州亞運人物篇｜被郎平相中 袁心玥改變命運

事實上，儘管袁心玥在國少隊打出成績，但那位八一隊教練一直不看好這小女孩。17歲那年，袁心玥遇到「伯樂」。這位慧眼識珠之人，就是中國女排傳奇人物──郎平。郎平於一次國少隊的講座上遇到袁心玥，剛上任中國國家隊主教練的她，一眼就看中了袁心玥的身高。此後她經過一段時間觀察，認定袁心玥非常有潛力，決意收歸旗下。

郎平後來憶述向八一隊「要人」的情況仍氣憤：「當時她（袁心玥）確實像被孤立一樣，根本打不上球。而且我問八一隊教練的時候，他直接說出『快點拿走、拿走吧，反而也打不上球，反正也沒用，這5、6個月沒她的事』。」

袁心玥（左）球場上發光發亮，離不開郎平（右）盡心盡力的栽培。（網上圖片）

袁心玥（左）球場上發光發亮，離不開郎平（右）盡心盡力的栽培。（網上圖片）

杭州亞運人物篇｜2.01米 袁心玥成歷來最高球員

就這樣，袁心玥跟隨了郎平，「越級」進入中國女排國家隊；成長後身高達到2.01米的她，是女排國家隊至今最高的球員。在國家隊裏，袁心玥和自己仰慕已久的前輩們一起練習，郎平還常常給她「開小灶」單獨加練。在郎平盡心盡力培養下，袁心玥攻守能力大有提升，她被列入比賽名單次數愈來愈多，開始為國出征。

2014年在意大利舉行的女排世錦賽，袁心玥臨危受命，頂替受傷的徐雲麗任主力副攻。在賽場上，人們沒有看到袁心玥的青澀，這位副攻在扣殺、攔網、發球等方面都有上佳表現，用實力征服了球迷；球迷還親切地稱她「小蘋果」。

袁心玥扣球高度達到3.27米，在中國女排中數一數二。（網上圖片）

袁心玥扣球高度達到3.27米，在中國女排中數一數二。（網上圖片）

杭州亞運人物篇｜跌入谷底不放棄 袁心玥重拾狀態

事實上，郎平的回歸、袁心玥等新秀的崛起，這時期的中國隊正再次走向高峰。2016年，她沒有爭議地入選中國女排奧運代表隊。在巴西賽場上，她漸入佳境，協助中國隊事隔12年後再摘金牌。一年後，氣勢正盛的中國女排奪得大冠軍杯，袁心玥在比賽中獲得最佳副攻稱號。此後袁心玥跌入低谷，2018年的世錦賽的準決賽，她更發揮失常，一分未得，變成「人人喊打」對象。但即便如此，袁心玥沒有放棄，很快重拾狀態。2019年世界杯中國再奪冠，袁心玥就是隊中得分第二高球員。

袁心玥訓練認真，能吃苦，這是她重要的成功因素。（網上圖片） 袁心玥球技好，又有「觀眾緣」，是最受歡迎的中國女排球員之一。（網上圖片）

杭州亞運人物篇｜袁心玥為何暱稱「小蘋果」？

在朱婷因傷離開國家隊後，袁心玥成了隊伍的核心，並於2022年被任命為中國女排隊長。有媒體翻查資料，除了一些小賽事的代理隊長，袁心玥是中國女排的第18任隊長。這位新隊長，2023年將帶領中國女排繼續征戰，重點之一是9月杭州亞運。順帶一提，袁心玥為甚麼被球迷稱作「小蘋果」？據說一次採訪中，袁心玥應記者要求即席獻唱，她唱的就是「神曲」小蘋果。片段傳出後，袁心玥就有了這暱稱。袁心玥對此也有說法，她笑稱：「因為我的臉比較像蘋果吧！」

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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