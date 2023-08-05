杭州亞運｜購票攻略來了 有咩程序？幾多錢？香港人點買？

還有50多天，亞洲體壇就迎來四年一屆的盛事，就是在中國浙江杭州舉行的亞運會。杭州亞運已經宣布啟動門票的預售階段，現在立即為大家介紹一下購票攻略！ 杭州亞運｜門票銷售分兩階段 暫只開放身處境內公眾 公眾要購買杭州亞運門票，必須先在杭州亞運會公眾售票官方網站上實名註冊。任何人持有中華人民共和國居民身份證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證，以及外國公民有效護照，均可以註冊成功。 但要留意一點，該網站目前僅對身處中國境內的公眾開放，境外公眾暫時只能透過代理機構購買。 杭州亞運門票銷售分為兩個階段，註冊及預售階段為7月8日至8月6日，實時銷售階段則為8月14日-10月8日。目前已經開放4批，合共有20個項目的門票，包括擊劍、跳水、游泳、田徑、籃球等，涉及的門票數量多達36萬張。 預售階段結果後，剩餘門票會在實時銷售階段陸續推出。

杭州亞運｜實名制兼限購 愈早買飛愈易「博」靚位 由於是實名制，1張有效證件只能購買同一場次1張門票，熱門項目門票每場次每個訂單亦限購4張，其餘項目則每場次每個訂單限購6張。 所謂熱門項目，是指結合歷屆賽事的比賽情況、媒體關注度等篩選出來，包括但不限於田徑、游泳、花樣游泳、跳水、羽毛球、籃球、三人制籃球、藝術體操、蹦床、乒乓球、霹靂舞、排球、沙灘排球、網球、足球、電子競技、競技體操、軟式網球和馬術等項目。 值得一提是，預售階段時所有門票均不能「揀位」，之後由系統自動安排，會盡量安排連座。而在實時銷售階段推出的門票，則可以根據場館座席圖自行選擇座位。不過，由於此時的門票均屬於「剩餘」，即使可以「揀位」，相信選擇亦非常有限，還是建議應盡早註冊購票。