東亞盃｜香港主場大勝關島五粒　國際賽六連捷

東亞足球錦標賽外圍賽，香港隊在大球場舉行的決賽，以5:0擊敗關島，第5度晉身這個地區性賽事的決賽階段，同時也是港隊歷史性在國際賽取得6連勝。陳肇鈞今場為梅開二度，再次成為港隊贏波的重要功臣。

上仗驚險下擊敗中華台北，香港隊今場沒有再起用受質疑的史堤芬彭利拿。面對着實力較次的關島隊，港隊開賽僅1分半鐘已打開紀錄。陳肇鈞接應罰球前柱點頂入，令香港早段取得領先。到12分鐘港隊更將比數拉開，艾華頓右路底線地波傳中，尼高拉斯在遠柱撞入，香港隊迅速領先到兩球。之後港隊還有安永佳在禁區內起腳，但僅僅貼柱斜出。半場香港僅領先兩球。