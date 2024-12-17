東亞盃｜香港主場大勝關島五粒　國際賽六連捷

東亞足球錦標賽外圍賽，香港隊在大球場舉行的決賽，以5:0擊敗關島，第5度晉身這個地區性賽事的決賽階段，同時也是港隊歷史性在國際賽取得6連勝。陳肇鈞今場為梅開二度，再次成為港隊贏波的重要功臣。
上仗驚險下擊敗中華台北，香港隊今場沒有再起用受質疑的史堤芬彭利拿。面對着實力較次的關島隊，港隊開賽僅1分半鐘已打開紀錄。陳肇鈞接應罰球前柱點頂入，令香港早段取得領先。到12分鐘港隊更將比數拉開，艾華頓右路底線地波傳中，尼高拉斯在遠柱撞入，香港隊迅速領先到兩球。之後港隊還有安永佳在禁區內起腳，但僅僅貼柱斜出。半場香港僅領先兩球。
下半場香港隊換出多位年輕球員，包括東方的吳宇曦。港隊之後先有一個罰球機會，費蘭度接應橫傳的笠射僅僅高出，不過到50分鐘還是再拉開比數。吳宇曦左路的推進，底線再橫傳中路的艾華頓，這位巴西裔前鋒窄位射入，令香港領先至3:0。53分鐘，陳肇鈞再接應艾華頓的傳中，禁區內無人看管下射入，香港隊贏到第4球。到79分鐘，杜度接應角球頂入，令香港最終以5:0擊敗關島，取得明年暑假在南韓舉行的決賽周席位。
賽後港隊主帥韋斯活表示，滿意球隊的表現，並希望可以維持着不失球及有更多入球的表現在之後的亞洲盃外圍賽。