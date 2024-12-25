「桌球世一」卓林普成港人後受訪　首公開認愛：有位港人女朋友

今晚出戰澳門桌球大師邀請賽的卓林普早上接受傳媒訪問時表示，自從10年前到過香港後，就非常熱愛這個地方，「在香港居住如同夢想成真」，他形容香港多元的生活非常適合自己，只需15分鐘車程便可到達山徑或沙灘，「能感受忙碌亦可遠離煩囂」，球迷也很熱情。現年35歲的他亦提到主要原因是希望能夠有更多時間陪同在港居住的女朋友，惟未有透露對方是否如報道所傳的前香港女子花式溜冰運動員、「滑冰女神」馬曉晴。

桌球世界排名第一的英國球手卓林普（Judd Trump）透過優才計劃成為香港居民。他指一直很喜歡香港，亦希望未來培訓本港青年成為「桌球世一」。

未透露女友是否「滑冰女神」馬曉晴

卓林普又說自己已於上年作出決定，並非受到早前透過優才計劃來港的另一名桌球名將奧蘇利雲影響，指出自己在香港逗留的時間較對方多，雖然奧蘇利雲比他早成為香港居民，但自己在過去一年已有相關計劃，特區政府亦給予他很多幫助及支持。

除比賽不在英國逗留 會在香港物色永久住處

對於現時不少比賽在歐洲舉行，他將如何分配留在英國及香港的時間，卓林普回應說，現階段除了比賽，他不在英國逗留，他說在香港生活較為愉快，期望將來香港及澳門會舉辦更多桌球比賽，讓他能在香港居住更多時間，他亦會在香港物色永久住處。