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體育
2024-03-25 23:40:00

桌球明星挑戰賽｜卓林普兵疲仍擊敗利素夫斯基 「香港一切都很好」

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桌球明星挑戰賽｜卓林普兵疲仍擊敗利素夫斯基 「香港一切都很好」（陳奕釗攝）

桌球明星挑戰賽｜卓林普兵疲仍擊敗利素夫斯基 「香港一切都很好」（陳奕釗攝）

昨晚於2024桌球世界公開賽決賽以局數10︰4擊敗丁俊暉的卓林普（Judd Trump），今日趕到香港出戰2024香港桌球明星挑戰賽，他與利素夫斯基（Jack Lisowski） 合演進攻桌球，最終球迷見證打足9局比賽，由卓林普勝出。

桌球明星挑戰賽｜卓林普擊敗利素夫斯基，狀態大勇。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜卓林普擊敗利素夫斯基，狀態大勇。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜卓林普大讚香港一切都很好。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜卓林普心情佳，未受疲勞影響。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜斯佳輝及威爾遜（圖）因卓林普飛機延誤，臨時頂上半小時的不計分表演賽。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜斯佳輝及威爾遜（圖）因卓林普飛機延誤，臨時頂上半小時的不計分表演賽。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜斯佳輝及威爾遜因卓林普飛機延誤，臨時頂上半小時的不計分表演賽。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜斯佳輝及威爾遜因卓林普飛機延誤，臨時頂上半小時的不計分表演賽。（陳奕釗攝）

卓林普飛機延誤 斯佳輝威爾遜表演賽娛賓

今日（3月25日）第二場比賽原定下午四時開賽，但卓林普由玉山趕來香港的飛機延誤，令斯佳輝及威爾遜要臨時頂上，上演半小時不計分表演賽，卓林普一戰延至五時多才正式開始。
滿以為這名英國球手不在狀態，他雖然先落後利素夫斯基兩局，但保持今年五奪冠軍的氣勢，追成2:2。第五局利素夫斯基不斷打入紅波及黑波，在掌聲中超分向147進發，惟至89度時力度不足留袋口不入。及後二人都打出水準戰至局數4︰4，卓林普以一棒78度超分鎖定勝局，以5︰4擊敗好朋友。

桌球明星挑戰賽｜郭富城（灰色口罩）與袁詠儀、張智霖，蘇志威等一同觀戰。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜郭富城（灰色口罩）與袁詠儀、張智霖，蘇志威等一同觀戰。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜與傅家俊相識多年的前特首林鄭月娥亦有觀戰。（陳奕釗攝） 桌球明星挑戰賽｜張智霖（左起）、蘇志威、郭富城、沈嘉偉及友人一同欣賞奧蘇利雲等好手。（大會提供）

威廉斯退賽 威爾遜補上

卓林普賽後承認由玉山趕到香港有點累，但只要來到香港心情就好起來︰「香港一切都很好，食物好，中式辣牛肉是最愛。而香港球迷更是全世界最好（the best in the world）。」被問到未來行程，卓林普指會在周二比賽後多留幾天，再回英國曼徹斯特出戰比賽，未有回應與香港花式溜冰女神馬曉晴的傳聞。而卓林普賽後與利素夫斯基一同到中環品嘗美食。周二第一場原本由威廉斯鬥斯佳輝，但因前身體狀況原因將避戰，改由威爾遜（Kyren Wilson）頂上。

3月25日賽果

奧蘇利雲4:5威廉斯
卓林普5:4利素夫斯基
傅家俊2:5奧蘇利雲

3月26日賽程

12︰00 威爾遜（取代威廉斯）Vs斯佳輝
15︰00 利素夫斯基Vs傅家俊
19︰30 奧蘇利雲Vs卓林普

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