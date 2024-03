桌球明星挑戰賽｜卓林普兵疲仍擊敗利素夫斯基 「香港一切都很好」

威廉斯退賽 威爾遜補上

卓林普賽後承認由玉山趕到香港有點累,但只要來到香港心情就好起來︰「香港一切都很好,食物好,中式辣牛肉是最愛。而香港球迷更是全世界最好(the best in the world)。」被問到未來行程,卓林普指會在周二比賽後多留幾天,再回英國曼徹斯特出戰比賽,未有回應與香港花式溜冰女神馬曉晴的傳聞。而卓林普賽後與利素夫斯基一同到中環品嘗美食。周二第一場原本由威廉斯鬥斯佳輝,但因前身體狀況原因將避戰,改由威爾遜(Kyren Wilson)頂上。

3月25日賽果

奧蘇利雲4:5威廉斯

卓林普5:4利素夫斯基

傅家俊2:5奧蘇利雲

3月26日賽程

12︰00 威爾遜(取代威廉斯)Vs斯佳輝

15︰00 利素夫斯基Vs傅家俊

19︰30 奧蘇利雲Vs卓林普