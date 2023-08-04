歐聯｜保方、托迪、波歷克等 20個未嘗歐聯冠軍的球星

歐洲球會級最高殊榮，當數歐聯（或前身歐冠）錦標。不過歐聯冠軍與大環境、球會狀況及球員轉會有關，頂級球星也不一定像美斯、C朗拿度、碧咸等高舉過歐聯冠軍的大耳盃。以下是已退休已無機會以球員身份取得歐聯的好波之人。

無緣歐聯冠軍球星｜20 杜林 杜林為法國後衛，於國際賽取得世界盃及歐國盃，不過在球會級數卻與歐聯多次擦身而過。杜林早在1993/1994已在雲格麾下為摩納哥打入4強，後來曾在2007/2008球季效力巴塞隆拿4強被曼聯淘汰。最接近一次為2002/2003球季，決賽杜林效力的祖雲達斯互射12碼不敵AC米蘭飲恨。 無緣歐聯冠軍球星｜19 簡拿華路 簡拿華路帶領意大利贏得2006年世界盃後獲得金球獎。儘管「大簡」效力於多支頂級球會，但他在歐聯從未晉身決賽。2003年簡拿華路效力國際米蘭時，球隊在4強中輸給了最終的盟主AC米蘭。 無緣歐聯冠軍球星｜18 托迪 托迪一生一球會，職業生涯只曾效力過羅馬。托迪為羅馬出場786次。2014年10月，他對莫斯科中央陸軍攻入一球，成為當時歐聯歷史上最年長入球者，當時他已經38歲零59日。這名2006年世界盃冠軍成員於2001/02球季首戰歐聯，直到2006/07賽季才進身淘汰賽階段。當季羅馬在8強賽中以總比數3︰8慘敗予曼聯，托迪歷來未曾與歐聯冠軍非常近。 無緣歐聯冠軍球星｜17 法比加斯 法比加斯在歐聯出場超過100次，但從未贏得過冠軍。這名西班牙中場曾於2006年與阿仙奴晉身決賽，但最終少踢一人下被巴塞隆拿反勝。5年後，法比加盟巴塞，但就算與美斯做隊友，以及2014/15賽季轉會車路士，法比加斯同樣未曾在歐聯笑到最後。無奈的是巴塞在他離開的球季立即贏得歐聯！ 無緣歐聯冠軍球星｜16 基斯普 阿根廷前鋒基斯普效力國際米蘭和車路士時，連續兩季晉身2002/03和2003/04賽季的歐聯4強但最終均落敗。後來基斯普在2004/05賽季效力AC米蘭晉決賽，米蘭半場時以3︰0領先利物浦，基斯普梅開二度。但利物浦足球史上最神奇的下半場，將比分扳平3︰3。最終利物浦互射12碼擊敗了AC米蘭。AC米蘭兩年後在2007年贏得歐聯冠軍，基斯普當時轉投國際米蘭。不幸的是就在基斯普離開國際米蘭的一年後，國際也贏得歐聯冠軍。

無緣歐聯冠軍球星｜15 奧雲 英格蘭前鋒奧雲曾先後效力利物浦、皇家馬德里及曼聯，但未曾奪得歐聯冠軍。奧雲在2011年歐聯決賽時效力曼聯，該仗他只列後備無緣披甲，而正選是朗尼及查維亞靴南迪斯，巴塞憑柏度、美斯及韋拿入球以3︰1擊敗曼聯。 無緣歐聯冠軍球星｜14 巴治奧 神奇小馬尾巴治奧在意甲盛世時效力多支意大利大球會，但未曾在歐聯前身歐冠充份發揮。巴治奧在1996/1997球季效力AC米蘭卻分組賽出局，而1998/1999則為國際米蘭殺入8強。 無緣歐聯冠軍球星｜13 簡東拿 這名法國球星是曼聯傳奇級球星，他在奧脫福效力的5個賽季贏得4個聯賽冠軍，唯一例外賽季，簡東拿因起飛腳踢水晶宮球迷而被停賽。簡東拿從未贏過歐聯前身歐冠，在曼聯於1996/97賽季4強被最終冠軍多特蒙德淘汰後不久，簡東拿宣布將在賽季結束後退役。兩年後，曼聯絕地反勝拜仁慕尼黑贏得了歐聯。 無緣歐聯冠軍球星｜12 雲尼斯達萊 「雲佬」在歐聯上陣73場入56球，為入球最多而未曾高舉歐聯錦標的人。C朗拿度、美斯、利雲杜夫斯基、賓施馬、魯爾歐聯入球比雲佬多，而他們全都曾贏過歐聯。 無緣歐聯冠軍球星｜11 尼維特 捷克中場尼維特在祖雲達斯表現全能，當中2003年助斑馬軍團殺入歐聯決賽，但他在4強次回合侵犯麥馬拿文而領黃牌。尼維特因累積黃牌「夠數」而在決賽停賽，最終祖雲達斯在決賽互射12碼不敵AC米蘭。

無緣歐聯冠軍球星｜10 韋亞 利比里亞球王韋亞在1995年助巴黎聖日耳門殺入歐聯4強，當屆獨取7球。這名後來成為總統的傳奇人物贏得3個聯賽冠軍，還有大量個人獎項，只是欠缺歐聯。 無緣歐聯冠軍球星｜9 巴迪斯圖達 「戰神」巴迪斯圖達未曾出戰歐聯或歐聯前身歐冠的淘汰賽，他先後效力費倫天拿及羅馬都在分組賽止步，而在2002/2003球季他效力國際米蘭殺入4強，然而巴迪高卻不在歐聯名單上。 無緣歐聯冠軍球星｜8 韋拉 韋拉作為阿仙奴不敗球季的隊長，步大力雄，在意大利及英格蘭共取得6次聯賽錦標。在2010球季韋拉由國際米蘭轉投曼城，怎料國際米蘭當屆即贏得歐聯，而韋拉卻未能領取到歐聯冠軍獎牌。 無緣歐聯冠軍球星｜7 伊巴謙莫域 瑞典前鋒伊巴謙莫域效力多支歐洲大球會，在6個國家贏得10個以上聯賽冠軍，可算是聯賽的保證。不過伊巴卻未嘗歐聯冠軍，巴塞皇朝興起前伊巴由國際米蘭轉投巴塞，但接著的球季國際就成為歐洲之王，而伊巴與哥迪奧拿不和令他在巴塞皇朝建立時已不在陣容內。 無緣歐聯冠軍球星｜6 波歷克 德國中場波歷克外號「二奶波」，可能是最無運氣的球星，他歷來取得14次亞軍。當中在2001/2002球季效力利華古遜時，於德甲以1分之差不及多蒙特失落錦標，德國盃決賽2︰4負史浩克04、歐聯決賽以1︰2不敵皇家馬德里，取得球會級的「三亞王」。同年波歷克帶領德國殺入世界盃決賽，無奈他決賽停賽，德國以0︰2負巴西，令他成為「四亞王」。至2007/2008球季，波歷克在英超、歐聯及歐洲國家盃皆取得亞軍，亦於聯賽盃及社區盾增添兩個亞軍。