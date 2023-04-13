歐聯︱AC米蘭再贏拿玻里　首回合領先1球

繼聯賽擊敗拿玻里之後，AC米蘭在歐聯賽場再次面對這支意甲榜首球隊。憑着伊斯美賓拿沙（Ismael Bennacer）建功，以1:0再贏一次拿玻里，首回合暫時領先。

在歐聯八強的抽籤之後，不少人都看好拿玻里這支意甲球會將有機會打入決賽，然而上屆意甲冠軍的米蘭卻要證明，球隊上仗聯賽贏對手，並非偶然。拿玻里開賽未夠1分鐘已經有一個黃金機會，米蘭守將的解圍不慎，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）門前補射，但被米蘭守將擋出，而球隊之後連番的遠射，又過不到米蘭門將的邁治蘭（Mike Maignan）。