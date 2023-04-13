歐聯︱AC米蘭再贏拿玻里　首回合領先1球

繼聯賽擊敗拿玻里之後，AC米蘭在歐聯賽場再次面對這支意甲榜首球隊。憑着伊斯美賓拿沙（Ismael Bennacer）建功，以1:0再贏一次拿玻里，首回合暫時領先。
在歐聯八強的抽籤之後，不少人都看好拿玻里這支意甲球會將有機會打入決賽，然而上屆意甲冠軍的米蘭卻要證明，球隊上仗聯賽贏對手，並非偶然。拿玻里開賽未夠1分鐘已經有一個黃金機會，米蘭守將的解圍不慎，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）門前補射，但被米蘭守將擋出，而球隊之後連番的遠射，又過不到米蘭門將的邁治蘭（Mike Maignan）。
到40分鐘米蘭一次反擊，巴謙戴亞斯（Braham Diaz）引球殺出重圍，從自己半場推進到對手禁區頂，再經組織傳予左路的賓拿沙，後者勁射雖然拿玻里門將的阿歷斯美列特（Alex Meret）用腳踢到，但仍然入網，而米蘭守將卡積亞（Simon Kjaer）補時接應角球頂中門楣，米蘭半場僅領先1球。
換邊後拿玻里不是沒有追平的機會，只是邁治蘭成功守住對手的攻門。而拿玻里在74分鐘，更有森保安古沙（Andre-Frank Zambo Anguissa）領第2面黃牌被逐。最終米蘭保住一球的勝局，在首回合以1:0領先。
皇馬2:0贏車路士
至於另一場的八強首回合，皇家馬德里憑賓斯馬（Karim Benzema）以及馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）各入一球，以2:0擊敗由林柏特（Frank Lampard）領軍，下半場有芝維爾（Ben Chilwell）被逐的車路士。