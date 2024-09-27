「清晨．城市．運動」慈善攝影展覽揭幕 陳肇鈞、C Plus等10名運動員參與拍攝

今次「清晨．城市．運動」攝影展覽主旨是促進香港的體育發展及心理健康倡議，程詩詠解釋了創作意念，他說：「香港生活節奏急促，學業、工作壓力不少，這次獲得勞倫斯邀請構思時，便想集中表達運動如何有助精神健康這一方面。」

勞倫斯體育公益基金會及程詩詠今次共邀請了10名運動員拍攝，有的是精英運動員，有的曾創造輝煌戰績，有的則是業餘選手，但每一位都抱有運動家精神，並將之發揮到體育或是其他範疇，10名參與拍攝的運動員包括（排名不分先後）：

陳肇鈞︰不要放棄 上天總會幫你找到出口

陳肇鈞在揭幕儀式上分享道：「雖然在清晨拍攝，但我毫不猶豫便應承，因為我知道Brian想拍什麼，而且出來的效果也很好；當然最重要是，我都想透過這作品，分享自己的經歷；例如在疫情時迷失方向，都不知日子可以怎樣過，但我深信只要心態正確，不要放棄，上天總會幫你找到出口。」

陳晞文亦很認同是次展覽的理念，「當失去2016里約奧運參賽資格的時候，我非常失望，甚至懷疑自己，但痛楚過後，我重新專注於訓練及比賽，之後我獲得東京奧運入場券。清晨正是這樣，你必須孤獨地面對自己，才可迎來暗夜後的光明」。

是次展覽亦獲得香港理工大學提供技術支援，在各張作品糅合了混合實境的特別效果，讓觀眾沉浸於不一樣的攝影展覽空間。