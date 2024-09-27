「清晨．城市．運動」慈善攝影展覽揭幕 陳肇鈞、C Plus等10名運動員參與拍攝

柏寧酒店慶祝50周年誌慶，與勞倫斯體育公益基金會（Laureus Sport for Good Foundation）合作呈獻「清晨．城市．運動」慈善攝影展覽，呈現香港資深體育攝影師程詩詠（Brian Ching）拍攝10名運動員的作品，並獲理工大學提供技術支援，糅合混合實境的特別效果；展覽由即日起至12月31日，於柏寧酒店大堂酒廊 Ebb & Flow 藝術家遊樂場展出。
今次「清晨．城市．運動」攝影展覽主旨是促進香港的體育發展及心理健康倡議，程詩詠解釋了創作意念，他說：「香港生活節奏急促，學業、工作壓力不少，這次獲得勞倫斯邀請構思時，便想集中表達運動如何有助精神健康這一方面。」
勞倫斯體育公益基金會及程詩詠今次共邀請了10名運動員拍攝，有的是精英運動員，有的曾創造輝煌戰績，有的則是業餘選手，但每一位都抱有運動家精神，並將之發揮到體育或是其他範疇，10名參與拍攝的運動員包括（排名不分先後）：
- 陳肇鈞 2023/24年度香港足球先生
- 陳晞文 香港滑浪風帆運動員（亞運金牌）
- 陳念慈 前香港羽毛球手、勞倫斯大使
- 張玲 前香港首席女子網球手
- 吳江泓 前中國香港賽艇協會主席
- 施嘉鑫（C Plus） 香港霹靂舞運動員
- 黃曉盈 香港首名參加奧運女子競技體操項目運動員
- 李祉均 香港首名職業籃球女子運動員
- 梁筠宜 香港100米短跑選手
- 張樹槐 曾完成逾100項馬拉松賽事的公關達人
陳肇鈞︰不要放棄 上天總會幫你找到出口
陳肇鈞在揭幕儀式上分享道：「雖然在清晨拍攝，但我毫不猶豫便應承，因為我知道Brian想拍什麼，而且出來的效果也很好；當然最重要是，我都想透過這作品，分享自己的經歷；例如在疫情時迷失方向，都不知日子可以怎樣過，但我深信只要心態正確，不要放棄，上天總會幫你找到出口。」
陳晞文亦很認同是次展覽的理念，「當失去2016里約奧運參賽資格的時候，我非常失望，甚至懷疑自己，但痛楚過後，我重新專注於訓練及比賽，之後我獲得東京奧運入場券。清晨正是這樣，你必須孤獨地面對自己，才可迎來暗夜後的光明」。
是次展覽亦獲得香港理工大學提供技術支援，在各張作品糅合了混合實境的特別效果，讓觀眾沉浸於不一樣的攝影展覽空間。