⿈澤林、王康怡、張瑋桓獲基金會資助 支援職業網球賽旅費、教練、物理治療

中國香港網球總會（「網總」）正式宣佈與盈豐⻘少年運動員基⾦會 （「基⾦會」）延續戰略合作夥伴關係，為本地有潛⼒的網球運動員提供比賽及訓練資助。這將是基⾦會⼆度資助張瑋桓和王康怡兩位EFG YAF/ HKCTA TOUR TEAM球員，讓她們出外比賽時 得以全⼒作賽。同時，基⾦會亦新增撥款贊助曾贏得2021年美國網球公開賽⻘少年組男雙冠軍和 2022年澳洲網球公開賽⻘少年組男雙冠軍的香港男⼦網球第⼀球⼿⿈澤林。

EFG/ HKCTA TOUR TEAM的未來三年的贊助⾦額為300萬港元，主要⽤於⽀付球⼿的比賽旅費，包 括私⼈教練和物理治療師的費⽤。 在基⾦會的⽀持下，張瑋桓於2018年6⽉轉為職業運動員，於2019年世界⼤學⽣運動會上，成功奪得 女單及女雙銅牌，充分發揮到她的網球天份。王康怡則於2019年打入美國網球公開賽⻘少年組女雙四 強，以及於2020年的澳洲網球公開賽，晉⾝⻘少年組賽事女單⼋強，成為香港球⼿於⼤滿貫⻘年組賽 事的新⾥程。

盈豐⻘少年運動員基⾦會主席趙善銓先⽣表示：「⿈澤林是香港網壇的冉冉新星，作為⾸位贏得職業 巡迴賽男單冠軍的香港球⼿，他的進步勢不可擋。我們非常⾼興能贊助這位具備冠軍潛質的本地球 ⼿，助他實現無限可能。」

中國香港網球總會會長莫君逸先⽣對盈豐⻘少年運動員基⾦會的長期⽀持表示感激，他說：「⾃2015 年開始，盈豐⻘少年運動員基⾦會⼀直是中國香港網球總會非常重要的戰略合作夥伴，雙⽅緊密合 作，攜⼿培育及加強香港球⼿出外作賽的能⼒。早前的新冠疫情，令香港的經濟由2019年⾄2023年 初都加添了許多不穩定因素，在這些艱巨的時刻，基⾦會與網總的合作尤其重要。」