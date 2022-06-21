「福地」再奪分站季軍 咸美頓除黑氣

「黑帝」咸美頓(Lewis Hamilton)剛在加拿大F1站奪得季軍，今屆第2次走上頒獎台後，但足以令他歡喜若狂；至於紅牛車隊的韋斯達本，最終力壓法拉利的辛斯，奪得今屆第6個分站冠軍，在積分榜遙遙領先。

7屆世界冠軍咸美頓，在賽前仍在埋怨其平治戰車因今季受嚴重的「豚跳」問題困擾，「不能駕駛」；但最終在周日於蒙特利爾的第9個分站，僅落後「韋少」7秒，奪得季軍；亦是繼今年3月揭幕戰巴林站奪季後，「黑帝」再上頒獎台。他賽後說：「我樂透，賽前意想不到。這是我今季第2次上頒獎台，感覺非常特別，尤其這裡是我奪得職業生涯首個冠軍的地方，我喜愛蒙特利爾。」

這位37歲的英國車手，早在2007年已在蒙特利爾取得首個F1分站冠軍，但上周在巴庫舉行的阿塞拜疆站因戰車問題而弄得背痛，甚至無法走出戰車。咸美頓續說：「我的戰車及車隊在今年如此艱難下，仍能跑進第3名，實在令人太過高興。我們會繼續保持警惕及專注，永不放棄。我為此引以自豪，並受到車隊工作人員的啟發；要大大聲多謝他們的努力。」