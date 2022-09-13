「羅拔」倒戈拜仁 巴塞望破不勝宿命

「羅拔」倒戈，助巴塞求破宿命！歐聯第二輪今晚深夜開打，矚目大戰由德國班霸拜仁慕尼黑，在C組迎戰今夏在轉會市場弄得翻天覆地的西班牙強豪巴塞隆拿(14/09 03:00)；當中焦點當必然是應屆世界足球先生羅拔利雲度夫斯基，大勇倒戈逆襲拜仁，誓助巴塞打破近年對戰屢敗宿命。

巴塞隆拿今季以5千萬歐元簽得之前効力拜仁8季的波蘭射手羅拔利雲度夫斯基，最為矚目。這位上月度過34歲生辰的神鋒，聯賽開季5戰入6球，成為本世紀西甲開季最佳射手。歐聯賽場方面，「羅拔仔」上仗連中三元，領巴塞以5比1大破捷克的柏辛域陀尼亞，累計近3季在歐聯出賽27場入36球，亦成為歐聯領先射手，不負近兩屆世界足球先生的威名。羅拔仔今場在前線的拍檔，不論主帥沙維派出的是奧士文迪比利、費倫托利斯、拉芬夏比洛尼或安素法迪等，要一洗巴塞前屆交手8強輸2比8，以及上屆分組賽主客皆輸0比3的慘痛回憶，應有一定把握。

拜仁CEO、前鋼門簡尼對上屆「雙殺」巴塞仍歷歷在目，在上月抽籤後稱：「我們特別期待跟羅拔利雲度夫斯基重聚。」至於體育總監沙利咸美錫則說：「只有足球場上可寫這樣的故事。」羅拔在這上述3場拜仁勝仗中，場場有貢獻，共交出3入球2助攻。