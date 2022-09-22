「老少雙煞」攻奧地利 法國歐國聯求勝避降班

貴為2018年世盃冠軍、又是今屆世盃爭標大熱之一，但法國在今屆歐國聯戰績卻極差，在A1組4戰不勝，更有「降班」危機。今晚香港時間深夜迎戰奧地利(23/09 02:45)，「高盧雄雞」雖然傷兵不少，但仍可排出大勇的「老少雙煞」前鋒組合，加上中場新星曹亞文尼冒起，必求在世盃決賽周前逐步谷起狀態，踢出翻身戰。
法國在今年6月度過「災難」的一個月，4場歐國聯不但作客跟克羅地亞及奧地利各一言和，在主場更先後以1比2負丹麥及0比1負克羅地亞。目前4戰2分肯定已無緣首名，以打入明夏的淘汰賽爭霸，若今場再敗給4戰4分的奧地利，即篤定包尾「降班」，來屆要降落B組作賽。
法國名帥迪甘斯，今輪分鬥奧地利及下場作客丹麥，卻面對傷兵潮，包括前中後三線主力，王牌射手賓施斯馬、中場尼高路簡迪、保羅普巴及門將洛里斯等多位國家隊主力退隊，令迪帥在世盃大賽前，仍要試陣考驗較新球員。其中本輪國際賽徵召的22名球員，包括曹亞文尼、卡馬雲加及威廉沙列巴共7人，他們在法國2018年奪取世盃後，才初嘗職業球員生涯。
基利安麥巴比腳風順
至於因肖像權問題，拒影國家隊大合照的基利安麥巴比仍會在國家隊掛頭牌。這位巴黎聖日耳門「尖刀」在上月開咧後，上陣9場入10球，今場將會跟再次入選的「老來嬌」、在AC米蘭近5戰入4球的基奧特，以及RB萊比錫「助攻王」尼干古合組「老少」三叉戟，配合皇馬新星曹亞文尼領軍的一條全新中場線，今戰仍有力在主場響勝鼓。
對手奧地利繼續以老帶新，幾名老大哥阿拉巴、阿拿奧杜域及沙比薩，均有入選，但今夏從史特加高價轉投狼隊的長人中鋒沙沙卡拉積錫，在英超地標戰膝部重創，而跟基奧特一樣，在今屆意甲入球不缺的老箭頭阿拿奧杜域，將會跟英冠前鋒安祖斯韋文，進襲法國防線。同組克羅地亞迎戰丹麥 (23/09 02:45)，「格仔兵團」只要贏波，即可壓過對手，升上榜首。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)