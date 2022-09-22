「老少雙煞」攻奧地利 法國歐國聯求勝避降班

貴為2018年世盃冠軍、又是今屆世盃爭標大熱之一，但法國在今屆歐國聯戰績卻極差，在A1組4戰不勝，更有「降班」危機。今晚香港時間深夜迎戰奧地利(23/09 02:45)，「高盧雄雞」雖然傷兵不少，但仍可排出大勇的「老少雙煞」前鋒組合，加上中場新星曹亞文尼冒起，必求在世盃決賽周前逐步谷起狀態，踢出翻身戰。

法國在今年6月度過「災難」的一個月，4場歐國聯不但作客跟克羅地亞及奧地利各一言和，在主場更先後以1比2負丹麥及0比1負克羅地亞。目前4戰2分肯定已無緣首名，以打入明夏的淘汰賽爭霸，若今場再敗給4戰4分的奧地利，即篤定包尾「降班」，來屆要降落B組作賽。

法國名帥迪甘斯，今輪分鬥奧地利及下場作客丹麥，卻面對傷兵潮，包括前中後三線主力，王牌射手賓施斯馬、中場尼高路簡迪、保羅普巴及門將洛里斯等多位國家隊主力退隊，令迪帥在世盃大賽前，仍要試陣考驗較新球員。其中本輪國際賽徵召的22名球員，包括曹亞文尼、卡馬雲加及威廉沙列巴共7人，他們在法國2018年奪取世盃後，才初嘗職業球員生涯。