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體育
2023-10-16 04:30:28
日報

英超｜英首富買25%曼聯股份 卡塔爾財團縮沙

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曼聯

英超｜英首富買25%曼聯股份 卡塔爾財團縮沙

利治基夫爵士

利治基夫爵士

糾纏接近一年的英超老牌勁旅曼聯賣盤事件，終於迎來突破性發展，本來在這場收購戰一直領先、來自卡塔爾銀行家舒希查森(Sheik Jassim)的財團，在提出總額超過60億英鎊(570億港元)的現金全面收購報價後，最終仍未能與「紅魔鬼」班主格拉沙家族(Glazer)達成共識，舒希查森代表宣布退出收購。至於另一份來自英國首富利治基夫爵士(Sir Jim Ratcliffe)約15億鎊，買入25%曼聯股份的報價，則有望在周內達成協議。

身為卡塔爾前首相之子的舒希查森，一直認定自己是曼聯的「夢幻班主」，有指他今次開出超過60億鎊的報價，計劃買入曼聯在美國交易所市值超過27億英鎊的全數股份；同時更會提供多達14億英鎊的轉會資金，另外更會斥資重建奧脫福球場及卡寧頓訓練基地，以至參與曼徹斯特的社區項目等。

可是舒希查森先後提出了6次報價後，始終未能接受格拉沙家族的「離地」索價，其發言人未有透露詳細內容；但證實他們已退出收購，並且永不會重新參與競逐股權。

新金主體育隊伍投資管理經驗豐富

在卡塔爾財團收購失敗後，原來亦是打算全面收購「紅魔鬼」的利治基夫，在更改了收購報價，改為先買入25%股份成為球會小股東，據報已獲格拉沙家族接納，雙方本周稍後將會會面正式商討細節，交易有望達成。

快將71歲的英國首富利治基夫，是全球著名化學品公司英力士(Ineos)的創辦人，據《星期日泰晤士報》年初報道，這位兒時已是曼聯粉絲的富豪，身家接近300億英鎊；而其領導的英力士在體育界投資甚廣，包括是法甲尼斯班主，同時亦有贊助如F1平治車隊、7屆環法單車賽冠軍天空車隊等，擁有豐富的體育隊伍投資管理經驗，相信應會得到「紅魔」球迷支持，繼續向踢走格拉沙家族的目標進發。

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