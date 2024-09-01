「蝶后」張雨霏：巴黎奧運未能奪金有遺憾 獲習近平鼓勵感安慰

巴黎奧運取得1銀5銅的國家游泳隊女將張雨霏表示，未能奪金初時覺得不如意和遺憾，現在雖然仍感到遺憾，但看到很多網友的寬慰後，認為6面獎牌已是歷史性的成就和非常重大的突破。她又引述國家主席習近平說，沒有拿到金牌的運動員依然是英雄，勝敗乃兵家常事後，自己獲得安慰，並堅定參與下屆洛杉磯奧運的決心。

累計獲10獎牌中國最多 誓言再戰洛杉磯

現年26歲、在6個參賽項目均取得獎牌的張雨霏，計及上屆東京奧運的兩金兩銀，累計獲得10面獎牌。張雨霏隨內地健兒代表團離港前接受香港電台專訪表示，今屆的6面獎牌看上去沒有金牌的點綴，顯得單調、乏味，但令她成為中國奧運歷史獎牌榜第一人，亦是首位中國人登上奧運選手獎牌總榜頭50名。