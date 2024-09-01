「蝶后」張雨霏：巴黎奧運未能奪金有遺憾 獲習近平鼓勵感安慰

巴黎奧運取得1銀5銅的國家游泳隊女將張雨霏表示，未能奪金初時覺得不如意和遺憾，現在雖然仍感到遺憾，但看到很多網友的寬慰後，認為6面獎牌已是歷史性的成就和非常重大的突破。她又引述國家主席習近平說，沒有拿到金牌的運動員依然是英雄，勝敗乃兵家常事後，自己獲得安慰，並堅定參與下屆洛杉磯奧運的決心。
累計獲10獎牌中國最多 誓言再戰洛杉磯
現年26歲、在6個參賽項目均取得獎牌的張雨霏，計及上屆東京奧運的兩金兩銀，累計獲得10面獎牌。張雨霏隨內地健兒代表團離港前接受香港電台專訪表示，今屆的6面獎牌看上去沒有金牌的點綴，顯得單調、乏味，但令她成為中國奧運歷史獎牌榜第一人，亦是首位中國人登上奧運選手獎牌總榜頭50名。
賽前受「非泳池」因素困擾 感覺到別國敵意
被譽為「亞洲蝶后」的張雨霏表示，備戰巴黎奧運的困難從未間斷，感覺這三年比東京奧運的備戰難很多。賽前受到一些「非泳池裡面」的困擾，只能盡力將自己可控的事做好。到了泳池發現東道主較為佔優，奧運是「天時地利人和」加在一起，並非努力就一定能拿冠軍，但在過程中都收穫想要的東西和寶貴經驗。 國家泳隊表現近年受到一些國家的質疑，習近平早前會見國家體育代表團時強調，代表團堅持拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌。張雨霏認為感受特別深，之前視為政治的問題，與運動員不太相關、牽扯不到自己身上，但今次確確切切感覺到一些別國的敵意，巴黎奧運是她第一次像戰士衝到前面，用能力為國家去證明和打仗。
第4次來港首見「大陣仗」 讚是開放包容城市
她提到，泳隊經過2016年里約奧運低谷、東京奧運翻身仗，今年再一次進步，包括潘展樂取得男子100米自由泳和男子4x100米混合泳接力金牌，令隊伍信心大增，不斷注入強心針，未來幾年會爭取更大突破。 第四次來香港的張雨霏表示，前兩次是參加比賽，第三次在體院訓練，今次訪港則完全顛覆自己的想像，包括禮儀、待遇、群眾等，自己從未見過如此大陣仗。她期望香港年輕人保持陽光朝氣，做自己想做的事，香港一直是開放包容的城市，香港的孩子比內地孩子接觸更廣泛的外界信息，不擔心他們沒有玩的東西，但找到真正興趣的時候一定要堅持，形容堅持一直做一件事「很酷」。
原文刊登於 香港電台