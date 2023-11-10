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體育
2023-11-10 18:02:13

「跨欄女神」吳艷妮全國學生運動會奪金 霸氣回應亞運DQ風波：偷步又如何？(多圖)

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「跨欄女神」吳艷妮全國學生運動會奪金

「跨欄女神」吳艷妮全國學生運動會奪金

中國「跨欄女神」吳艷妮經歷杭州亞運的偷步風波後，今日(10)在廣西舉行的全國學生（青年）運動會中首度出戰，在大學乙組女子100米跨欄跑出13.14秒大熱奪金，這名26歲女將賽後接受訪問回應亞運偷步事件時展霸氣「偷步又如何？」

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甜美外表成體壇焦點

憑甜美外表，吳艷妮近年一直成為內地體壇焦點注目，她在杭州亞運女子100米跨欄決賽偷步，理論上被直接取消資格，但她留在場上與裁判爭論，其後竟然可照常出賽並以第二完成，但大會最後公布吳因偷步而被「DQ」，令她成為網民攻擊對象。

吳艷妮及後代表北京隊出戰全國學生（青年）運動會，是亞運後首出賽。日前她亮相訓練場時成為全場焦點，不少選手、工作人員及義工排隊與吳艷妮合照及簽名。在今日的大學乙組女子100米跨欄決賽，她起跑前展示招牌動作，最終跑出13.14秒，以接近半秒的優勢拋離次名對手輕鬆奪金。

「亞運第二天我已去逛街，把這事忘了」

賽後受訪時，吳豔妮談到有人賽前提醒她這次不要再偷步，她對此回應：「人生畢竟有失敗的過程，有瓶頸期的過程，跨過去就好了。所以說，我在第二天就去逛街，我都把這件事忘了。然後網上有很多人說我這次起跑別又搶跑了，我在想的是，我真的搶跑了，又怎麼了嘛。」

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冀巴黎奧運超越個人最佳

在談到參加本次賽事的表現時，吳燕妮表示：「我能感受到一些支持我和關心我的人也參加了這次學青會，在賽後他們還來找我合影簽名。因為有他們的喜歡、支持和愛，才會讓我越來越好。」隨後記者問道吳艷妮的目標時，她稱：「就是要在巴黎奧運突破自我，超越自己的個人最好成績。

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