「跳高女神」結婚！楊文蔚下嫁相戀12年醫生男友：早就知道，會係你

她又透露自己曾說過Pre Wedding要到去北海道影一輯First Love照片:「唔係最華麗,唔係最戲劇性,完全乜都無準備,但係,我知那日的櫻花會記一輩子的。It's official now and it’s forever!」

楊文蔚中學時期在體育學院訓練時認識到Daryl,後者當時為乒乓球選手,亦曾是香港大學校隊主將。兩人相處甜蜜,Ceci不時在社交平台上放閃,不過她2022年在ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》擔任嘉賓,大爆男友曾經出軌,在大學迎新營中「偷食」師妹,不過在男友落力挽救感情下,Ceci終於被對方誠意感動,重歸舊好,並有共識希望在女方出戰2024巴黎奧運後結婚。儘管楊文蔚受傷患困擾去年無緣踏上五環舞台,不過兩人仍兌現承諾,步入教堂。

楊文蔚2016年以1米81初次刷新女子跳高港績,翌年於亞洲田徑大獎賽躍出1米88再破香港紀錄,一直保持至今,同年取得亞錦賽銀牌,最高曾位列世界排名第9、亞洲排名第2。