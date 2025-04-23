「跳高女神」結婚！楊文蔚下嫁相戀12年醫生男友：早就知道，會係你

女子跳高香港紀錄保持者楊文蔚在Facebook及IG分享與牙醫男友Daryl的合照，Ceci在漫天櫻花樹下捧起花束，左手無名指戴上鑽戒，展現燦爛又幸福的笑容。30歲的跳高「女神」寫下：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住十二年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺這一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。」

香港「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）周三（23日）在社交平台發文，宣布與前乒乓球運動員孔軍凱（Daryl）結束12年愛情長跑，共諧連理。Ceci上載多張在日本北海道接受求婚的唯美照片：「我早就知道，會係你。」

她又透露自己曾說過Pre Wedding要到去北海道影一輯First Love照片：「唔係最華麗，唔係最戲劇性，完全乜都無準備，但係，我知那日的櫻花會記一輩子的。It's official now and it’s forever！」

楊文蔚中學時期在體育學院訓練時認識到Daryl，後者當時為乒乓球選手，亦曾是香港大學校隊主將。兩人相處甜蜜，Ceci不時在社交平台上放閃，不過她2022年在ViuTV節目《晚吹－戀講嘢》擔任嘉賓，大爆男友曾經出軌，在大學迎新營中「偷食」師妹，不過在男友落力挽救感情下，Ceci終於被對方誠意感動，重歸舊好，並有共識希望在女方出戰2024巴黎奧運後結婚。儘管楊文蔚受傷患困擾去年無緣踏上五環舞台，不過兩人仍兌現承諾，步入教堂。

楊文蔚2016年以1米81初次刷新女子跳高港績，翌年於亞洲田徑大獎賽躍出1米88再破香港紀錄，一直保持至今，同年取得亞錦賽銀牌，最高曾位列世界排名第9、亞洲排名第2。