「鄧謝配」日本賽摘銀 俊文：意外收穫

經歷奧運羽毛球混雙八強出局後，中國香港羽毛球混雙王牌組合「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪收拾心情，在日本橫濱出戰世界羽聯巡迴賽超級750日本公開賽，更奮勇打入昨日的決賽；雖然最終以局數0比2不敵賽事2號種籽、中國組合蔣振邦/魏雅欣。奧運後不久，能夠在公開賽奪亞，鄧俊文賽後在社媒發帖，似乎頗滿意今次比賽，稱「意想不到有意外收穫唧比賽」。

之前在奧運帶傷奮戰至8強出局，感動不少港人的「鄧謝配」；今次在日本公開賽打出好表現，連續4場打足3局贏波，殺入決賽。這對世界排名第8的組合，在決賽遇上去年法國公開賽得亞軍時，打敗他們的「蔣魏組合」；後者現時世界排名第4，雖然無法出戰巴黎奧運，但實力在「鄧謝配」之上。

在現場不時有港迷打氣下，「鄧謝配」甫開賽曾一度大幅落後1比7，但其後力追至5比9，最終以12比21先輸一局；這對港隊組合次局有好開始，曾以4比1及11比9領先；但中國組合經技術暫停調整後，即發力後追，最終「鄧謝配」再輸一局12比21，繼去年10月的法國公開賽後，再次於超級750系列賽事中摘銀。

謝影雪過去曾於2012年的日本公開賽，夥拍隊友潘樂恩於女雙奪金，今次雖然未能再續冠軍夢，但勇奪銀牌，也可為下月10至15日在紅館舉行的香港公開賽打下強心針。至於鄧俊文則在社媒發文，顯得心情大好：「日本公開賽2024，意想不到有意外收穫嘅比賽。」