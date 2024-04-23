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體育
2024-04-23 11:04:22

「阿叻」陳百祥大戰費高 葡萄牙名宿5月到澳門踢5人賽

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51歲的前世界足球先生得主、葡萄牙傳奇名宿費高（Luis Figo）今年1月曾到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度訪華，夥拍前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽，對手為本港藝員「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與中港澳足球名宿組成的「大灣區飛龍」。

51歲的前世界足球先生得主、葡萄牙傳奇名宿費高（Luis Figo）今年1月曾到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度訪華，夥拍前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽，對手為本港藝員「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與中港澳足球名宿組成的「大灣區飛龍」。

51歲的前世界足球先生得主、葡萄牙傳奇名宿費高（Luis Figo）今年1月曾到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度訪華，夥拍前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽，對手為本港藝員「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與中港澳足球名宿組成的「大灣區飛龍」。

51歲的前世界足球先生得主、葡萄牙傳奇名宿費高（Luis Figo）今年1月曾到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度訪華，夥拍前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽，對手為本港藝員「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與中港澳足球名宿組成的「大灣區飛龍」。 51歲的前世界足球先生得主、葡萄牙傳奇名宿費高（Luis Figo）今年1月曾到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度訪華，夥拍前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽，對手為本港藝員「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與中港澳足球名宿組成的「大灣區飛龍」。 51歲的前世界足球先生得主、葡萄牙傳奇名宿費高（Luis Figo）今年1月曾到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度訪華，夥拍前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽，對手為本港藝員「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與中港澳足球名宿組成的「大灣區飛龍」。

澳門博彩旗下澳娛綜合宣布為慶祝澳門特區成立25周年紀念，將於5月19日下午4時假澳門東亞運動會體育館舉辦五人足球誼賽，由葡萄牙傳奇對大灣區飛龍，請來葡萄牙傳奇球星費高、紐奴高美斯（Nuno Gomes）、哥利斯馬（Ricardo Quaresma）等，來澳獻技。至於對手為中港澳足球名宿及香港明星足球隊成員組成的球隊「大灣區飛龍」，球員包括陳百祥、吳國敬、林文龍、張兆輝、陳國坤、陳志康、山度士、黃展鴻、陳達燊、張哲源、吳群立、胡志軍以及盧琳。友誼賽門票於今日上午10時開始發售，售價188澳門元起。

葡萄牙傳奇隊成員：
費高、紐奴高美斯、哥利斯馬、文尼治、堤阿高文迪斯、保連達、保辛華、普斯迪加、迪馬斯

大灣區飛龍隊成員：
陳百祥、吳國敬、林文龍、張兆輝、陳國坤、陳志康、山度士、黃展鴻、陳達燊、張哲源、吳群立、胡志軍、盧琳


比賽資訊：
日期：2024年5月19日（周日）
地點：澳門東亞運動會體育館
時間：下午4時
門票發售：4月23日上午10時起澳門售票網公開發售發售（Cityline、大麥網及 Trip.com稍後亦會發售）
門票售價：188、288、388澳門元

澳門售票網：        二十四小時訂票熱線(853) 2855 5555網上訂票

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