「阿叻」陳百祥大戰費高 葡萄牙名宿5月到澳門踢5人賽

51歲的前世界足球先生得主、葡萄牙傳奇名宿費高（Luis Figo）今年1月曾到香港出戰「世界足球傳奇盃」名宿賽，5月他會再度訪華，夥拍前國家隊隊友到澳門踢5人足球賽，對手為本港藝員「阿叻」陳百祥領軍、由香港藝人與中港澳足球名宿組成的「大灣區飛龍」。

澳門博彩旗下澳娛綜合宣布為慶祝澳門特區成立25周年紀念，將於5月19日下午4時假澳門東亞運動會體育館舉辦五人足球誼賽，由葡萄牙傳奇對大灣區飛龍，請來葡萄牙傳奇球星費高、紐奴高美斯（Nuno Gomes）、哥利斯馬（Ricardo Quaresma）等，來澳獻技。至於對手為中港澳足球名宿及香港明星足球隊成員組成的球隊「大灣區飛龍」，球員包括陳百祥、吳國敬、林文龍、張兆輝、陳國坤、陳志康、山度士、黃展鴻、陳達燊、張哲源、吳群立、胡志軍以及盧琳。友誼賽門票於今日上午10時開始發售，售價188澳門元起。