香港足球｜港足鬥所羅門群島望響勝鼓

在國際賽期飛到大洋洲斐濟參加三角賽的港足，今日下午先鬥所羅門群島，周日早上再硬撼東道主斐濟。新上任的港足英格蘭籍教頭韋斯活，今次賽事只會從旁觀察，由暫代主教練盧斯爾臨場領軍。眾港將為爭表現必賣力作戰，遇上日前首戰0比1不敵斐濟的所羅門群島，港足有力打開勝利之門(港台電視31台9月5日15:00直播)。
今次三角賽由世界排名153位斐濟主辦，所羅門群島則排141位，均較159位的港足高。不過，從日前斐濟對所羅門群島之戰可見，兩軍行軍迅速但技術一般，埋門把握欠佳，整體實力平平，港足有機會在三角賽爭勝，提高世界排名。
港足今年有不少球員北上發展，整體實力料續提升，當中效力中超上海申花的陳晉一，近期在球會賽事攻入兩球，狀態出色，今次為港足披甲被寄予厚望。此外，入籍兵勞烈斯日前參與港足操練後表示，困擾多時的肩傷已無礙，今場是時候向新帥「騷哥利」。前鋒艾華頓與後衛鍾樂安在出發前數天退隊，港足補選亞歷斯祖及潘沛軒，以維持戰力。盧斯爾今次將會全權管理上陣調動及戰術安排，之後才由主帥決定他的去留；預計盧斯爾會沿用前任帥安達臣的前場逼搶踢法，面對守力一般的所羅門群島，有力打響頭炮。
新帥韋斯活今次志在了解隊員戰力特點，北上搵食的戰將如余煒廉、周緣德、安永佳，在德國落班的前鋒米高，首度入選的周子謙等，將有機會展示實力，博取新帥歡心。