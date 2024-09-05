香港足球｜港足鬥所羅門群島望響勝鼓

在國際賽期飛到大洋洲斐濟參加三角賽的港足，今日下午先鬥所羅門群島，周日早上再硬撼東道主斐濟。新上任的港足英格蘭籍教頭韋斯活，今次賽事只會從旁觀察，由暫代主教練盧斯爾臨場領軍。眾港將為爭表現必賣力作戰，遇上日前首戰0比1不敵斐濟的所羅門群島，港足有力打開勝利之門(港台電視31台9月5日15:00直播)。

今次三角賽由世界排名153位斐濟主辦，所羅門群島則排141位，均較159位的港足高。不過，從日前斐濟對所羅門群島之戰可見，兩軍行軍迅速但技術一般，埋門把握欠佳，整體實力平平，港足有機會在三角賽爭勝，提高世界排名。