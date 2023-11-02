「香港C朗」安永佳：港足球員盼北上落班 冀中文再進步

安永佳助港足在杭州亞運取得歷史性的第4名最佳成績，他表示最難忘是球迷支持，「當我們在場上遇到困難的時候，球迷們大聲唱歌，為港足加油打氣」。被問到未來會否有更多香港球員到內地踢球，他表示香港球員都想北上，因可以提升自身能力。如果想讓港隊提升戰力，就要鼓勵更多人北上。

現時效力中甲廣西平果哈嘹、有「香港C朗」之稱的港足前鋒安永佳近日接受內媒《足球報》專訪。他用普通話表示很多香港足球員都希望北上內地踢球，又指自己中文說得不好，希望再進步，「因我是中國人」。

冀世界盃外圍賽爭勝

他稱此前於東亞盃和國足踢過比賽，讓他認為內地球員能力很好，堅定了北上爭取進步的想法，未來目標是助港隊於世界盃亞洲區第二階段外圍賽爭取勝利。

「我是中國人，用中文受訪很重要」

雖然作為香港及新西蘭混血兒，安永佳堅持用中文接受記者採訪，「雖然我的中文說得不是很好，但我很想提高說中文的水平，因為我是中國人，而且現在我在內地聯賽踢球，所以我覺得在採訪的時候用中文回答是很重要。而且中文說得好，可以跟球迷有更好的交流。」

喜歡「香港 C 朗」稱號

安永佳又指從小到現在的偶像都是利物浦名宿謝拉特，因利物浦2003年到香港踢友賽，他成為與謝拉特牽手的球童，是一生難忘的回憶。對於被外界說是「香港C朗」，他稱當然喜歡，但強調自己不會想太多，只是希望在球場表現好自己。