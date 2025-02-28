「體操王子」石偉雄退役任港隊教練：無悔26年遍體鱗傷

兩奪亞運金牌的香港「體操王子」石偉雄今日（28日）在社交網站宣布結束體操運動員生涯。33歲的他生涯多度受傷患困擾，「石仔」稱26年生涯歷盡高低起跌，贏得不少榮譽的同時也遍體鱗傷，慶幸學懂面對低潮下成長，強調無悔踏上體操這條路，更用滿分10分來形容自己的體操生涯，並且感謝家人及朋友過去多年的鼓勵和支持。 中國香港體操總會公布，石偉雄已獲香港體育學院聘任，成為中國香港競技體操隊的全職教練，總會又形容石偉雄是香港體操界傳奇人物。

兩奪亞運金牌及兩次世界盃冠軍 石偉雄發文指，26年體操生涯有甜酸苦辣，充滿高低起跌，包括兩奪亞運金牌及兩次世界盃冠軍，同時令他遍體鱗傷，但體操令他從學習如何與低潮、傷患共存，令自己每日成長。 無悔26年遍體鱗傷：給自己10分滿分 石偉雄多謝教練的陪伴，家人無私支持同體諒，體院同總會的栽培、經理人、醫生、治療師、體院的員工與同事，以及體育傳媒朋友等。他表示，體操教識他好多東西，是他生命中好重要的一塊版圖，如果問他會否再揀多次，都會再次選擇體操，並會用體操項目上的滿分10分形容26年來的經歷。 石偉雄又多謝多年來大家都留意體操運動，記得「石偉雄」、「石仔」及給他做過「體操王子」，希望大家繼續支持他及留意體操運動，在將來的所有範疇上，他會繼續努力，很快會再在不同崗位上繼續幫助體操運動。



石偉雄2014年在仁川亞運男子跳馬項目奪金，成為香港史上首面體操亞運金牌得主。在2018年雅加達亞運會跳馬決賽衛冕成功，成為香港史上首位蟬聯亞運金牌的體操選手，一年後再於體操世界盃上以高難度的「李世光跳」連奪兩站冠軍。他曾三度出戰奧運，包括2012年倫敦奧運、2020東京奧運和2024年的巴黎奧運，不過，都止步於資格賽和初賽。石偉雄多年來受傷患困擾，包括東京奧運後腳腕內側兩條韌帶斷裂。