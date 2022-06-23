「魔獸」減薪借回國米

去年8月才以接近1億英鎊的天價，從意甲國際米蘭重返車路士的比利時箭頭盧卡古(Romelu Lukaku)，據報已傾妥條件，來季將會減薪借回國際米蘭一季，但不設賣斷條款。

上屆為「藍戰士」在各項賽事出場44次僅入15球的「魔獸」盧卡古，預期在下周返回聖西路完成體測；據報這位曾在2011年已曾効力車仔的比利時國家隊的正箭頭，早在今年4月初繞過自己的經理人，藉向國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基祝壽，順便表達希望回巢的意願。不過最終以平價借用費690萬英鎊傾成這宗交易，源於車仔新美國班主波利跟盧卡古所屬經理人公司的會長約馬克關係友好。

29歲的盧卡古在2020/2021年球季，夥拍另一箭頭拿達路馬天尼斯，為國米捧走苦等了11年的意甲錦標，今次他據報要減薪約三分之一，才能返回意甲，但只限借一季，沒有加設賣斷條款，他去年跟車路士簽下的「天價」合約至2026年。另外國際米蘭宣布，跟主帥施蒙尼恩沙基加薪續約至2024年，國米上季不但在聯賽衛冕失敗，在歐聯16強亦被利物浦淘汰，但無損高層對恩沙基的領軍信心。

阿仙奴「新韋拉」披21號戰球衣

另外，阿仙奴完成今夏第一宗收購，以約3,400萬英鎊引入的葡萄牙中場法比奧韋拉(Fabio Vieira)，將穿上21號球衣。