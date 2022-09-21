10年多花2.1億英鎊 曼聯專買貴貨

根據足球網站CIES分析報道，過去10年，英超班霸曼聯在收購球員上，「多花」2.1億英鎊，成為五大聯賽之首。

自2012年7月起，曼聯據統計買入33名球員合共花掉了14億英鎊，包括2016年以世界紀錄轉會費8,900萬英鎊，羅致法國中場保羅普巴；而近年則有8,500萬英鎊來投的隊長中堅哈利馬古尼及今夏以8,000萬英鎊，從阿積士簽入巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，身價最高。「買貴貨」排名榜中，另外4間英超球會阿士東維拉、車路士、阿仙奴及愛華頓亦躋身十大；其中維拉近年購入貝安迪亞、奧尼屈堅斯及里安拜尼等，統計近10年所簽入的44位球員，合共多付1.3億英鎊，排名第4，緊隨曼聯、祖雲達斯及巴黎聖日耳門。在這10年躋身英超的36間球會，僅3間在買入球員方面比估值低，故英超被指是炒貴球員轉會市場的「元兇」。

馬體會與巴塞成「精明眼」

相反，兩大西甲強隊馬德里體育會及巴塞隆拿，被指是「精明眼」的五大聯賽球會，其中巴塞近10年共花12.9億英鎊，但新兵以當時的合共價值應是13.2億英鎊。至於英超以狼隊眼光最獨到，估計在球員市場價值上，「賺取」1,800萬英鎊。CIES的數據分析是排除球員買斷、賣斷合約，並利用其科學化數據分析，得出以上的市場價值報告。