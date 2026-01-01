法足盃｜演最近距離打吡戰 PSG做「大」騷

捧盃不停的巴黎聖日耳門(PSG)，再一次揚威中東後，今晚深夜在法足盃32強壓軸戲，返回地頭迎戰鄰居巴黎FC；就算輪換陣容亦必不手軟，有力合演精彩打吡戰入球騷。(球賽編號FB2073，1月13日04:10開賽)

安歷基

PSG在西班牙名帥安歷基2023年上任後威盡全球，去年年尾在卡塔爾氣走巴甲勁旅法林明高封王洲際盃後；剛戰在科威特舉行的法冠盃再一次靠互射12碼打敗馬賽，55歲的安帥累計已為大巴黎收獲10個重要獎盃，但賽後卻傳出他本人已拒絕會方提出的終身合約，認為在PSG已贏盡一切，今夏約滿離隊，下一站可能是英超。

安歷基離隊消息尚未證實，暫不會影響PSG內部士氣，球隊季內尚在競逐法足盃、法甲及歐聯，大軍陣容超班，每項賽事皆悉力以赴；其中今晚肩負力爭法足盃3連霸的使命，有幸在王子公園球場跟FC巴黎碰頭，饒具意義。事關兩間球會只有一街之隔，直線距離只有44米；撇除共用球場的球會，今場巴黎打吡被視為世上足球壇最近距離的同市對決。

巴高拿

奧士文尼迪比利狀態回升 大巴黎王牌奧士文尼迪比利(Osumane Dembele)自傷癒復出後，各項賽事連續3場入球，包括日前法冠盃先開紀錄，狀態正在回升；該仗後備出場的前鋒干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)、翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)及中場新星辛尼馬約魯(Senny Mayulu)隨時擔正，以攻為守本錢豐厚，誓要踢出漂亮勝仗，為下半季搶回朗斯在法甲領頭羊的位置造勢。