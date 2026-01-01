意甲｜祖記大勇掃「雷」

由前意大利國家隊名帥史巴列堤中途接手的「斑馬兵團」祖雲達斯，表現漸復霸氣，要力爭後上取得自2019/20年度首個冠軍獎盃，並非不可能任務；今晚深夜返主場意甲鬥走勢大幅滑落的升班馬克雷莫納，全取3分應是簡單任務，更有力贏最少2球。(球賽編號FB2038，1月13日03:45開賽)
大前季曾助拿玻里封王意甲的史巴列堤，去年夏天離任意大利國家隊後數個月即有新工；本季中途接手「斑馬兵團」祖雲達斯，合約至季尾，若然球隊能成功打入前四躋身來屆歐聯，這位「光頭名帥」將獲得續約作獎賞。
球隊在新帥調教下大有起色，各項賽事錄得9勝4和1負，期間只曾聯賽作客不敵衛冕的拿玻里，升至上游；其中上仗作客3比0大炒薩斯索羅時，「焦點人物」加拿大前鋒約拿芬大衛(Jonathan David)交出1入球1助攻，一吐前仗主踢12碼「軟射」中間被救出，令球隊主場被弱旅萊切逼和，受到外間大肆抨擊的烏氣。
祖記意甲主場9戰不敗
祖記季內聯賽主場9戰5勝4和不敗，約拿芬大衛今場仍會跟土耳其新星基蘭耶迪斯(Kenan Yildiz)合力攻堅；門將迪格高里奧(Di Gregorio)上仗下半場連救對手攻門，力保不失球而回，今場鬥鋒弱的克雷莫納，防線更無後顧之憂。
克雷莫納今季升班，一度升至中上游，但近期氣勢大幅滑落；連同上仗意甲主場領先2球下，仍被卡利亞里逼和2比2，聯賽5戰不勝只得2分。剛在周日度過39歲生辰的英格蘭老牌箭頭占美華迪(Jamie Vardy)，上仗一度為克軍反先，終止個入6場入球荒，但球隊仍無法在主場取勝。
克雷莫納計聯賽客場近3場更只得1分0入球，今場作客都靈只求輸少當贏。
