意甲｜祖記大勇掃「雷」

由前意大利國家隊名帥史巴列堤中途接手的「斑馬兵團」祖雲達斯，表現漸復霸氣，要力爭後上取得自2019/20年度首個冠軍獎盃，並非不可能任務；今晚深夜返主場意甲鬥走勢大幅滑落的升班馬克雷莫納，全取3分應是簡單任務，更有力贏最少2球。(球賽編號FB2038，1月13日03:45開賽)

大前季曾助拿玻里封王意甲的史巴列堤，去年夏天離任意大利國家隊後數個月即有新工；本季中途接手「斑馬兵團」祖雲達斯，合約至季尾，若然球隊能成功打入前四躋身來屆歐聯，這位「光頭名帥」將獲得續約作獎賞。