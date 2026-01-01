英格蘭足總盃第3圈，在缺少領隊的曼聯主場迎戰白禮頓，在上下半場各失一球下，以1:2不敵對手，暫代領隊的費查（Darren Fletcher）2場比賽都未能贏波。而之前的比賽，阿仙奴就作客以4:1輕取樸茨茅夫。
曼聯縱使近年戰績一般，不過自2015年賽季後以來都總是能晉身第4圈。在費格遜（Sir Alex Ferguson）在場觀戰下，費查第2場暫代領軍主場迎戰白禮頓。然而紅魔在奧脫福12分鐘已經失手，巴贊古達（Brajan Gruda）為白禮頓打開紀錄。下半場的8分鐘，前曼聯球員，曾是費查隊友的韋碧克（Danny Welbeck）在64分鐘為白禮頓再下一城，這是他離開曼聯後第8次攻破紅魔大門。雖然班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在85分鐘幫曼聯追回一球，然而後備上陣的小將歷斯（Shea Lacey）在2分鐘內領2面共牌被逐，少打一個的曼聯終以1:2不敵白禮頓出局。
曼聯對白禮頓精華
曼聯111年最少比賽一季
費查在賽後就表示：「你可以見到，球員現時很脆弱，他們需要重建信心。現在一切就看他們自己，他們需要自己反彈。在足球當中信心是其中一項最有力量的東西，當你沒有了，你就會下沉很快，你需要去贏，去拚搏，去奮鬥，去努力以及贏一些比賽，之後信心就會回來。他們都是有經驗的球員，他們有天賦，我鼓勵他們重新振作。總會有人來領導他們，他們要確保在今季可以爭取更多。這支球隊仍有能力在今季取得成功，不過他們現在下沉，需要自己找出辦法。」曼聯有傳會在未來48小時內決定暫代主帥的人選，當中蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）與卡域克（Michael Carrick）都是熱門。在曼聯足總盃出局之下，紅魔今個球季就只有40場比賽，是自1914至15年賽季以來最少。
同日舉行的其他第3圈賽事，阿仙奴雖然有馬度基（Noni Madueke）射失12碼，不過在加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）完成帽子戲法，球隊作客4:1大勝英冠的樸茨茅夫。另外2支英超隊伍，韋斯咸與列斯聯同樣過關，鎚仔幫主場加時以2:1贏英冠的昆士柏流浪，列斯聯亦作客3:1贏英冠的打吡郡。