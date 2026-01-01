英格蘭足總盃第3圈，在缺少領隊的曼聯主場迎戰白禮頓，在上下半場各失一球下，以1:2不敵對手，暫代領隊的費查（Darren Fletcher）2場比賽都未能贏波。而之前的比賽，阿仙奴就作客以4:1輕取樸茨茅夫。

曼聯縱使近年戰績一般，不過自2015年賽季後以來都總是能晉身第4圈。在費格遜（Sir Alex Ferguson）在場觀戰下，費查第2場暫代領軍主場迎戰白禮頓。然而紅魔在奧脫福12分鐘已經失手，巴贊古達（Brajan Gruda）為白禮頓打開紀錄。下半場的8分鐘，前曼聯球員，曾是費查隊友的韋碧克（Danny Welbeck）在64分鐘為白禮頓再下一城，這是他離開曼聯後第8次攻破紅魔大門。雖然班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在85分鐘幫曼聯追回一球，然而後備上陣的小將歷斯（Shea Lacey）在2分鐘內領2面共牌被逐，少打一個的曼聯終以1:2不敵白禮頓出局。