NBA｜雷霆贏熱火3連勝　艾華士領木狼險勝馬刺

上屆總冠軍奧克拉荷馬城雷霆迎來3連勝，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入29分之下，球隊主場124:112擊敗邁亞密熱火，不過球隊下一場會對剋星聖安東尼奧馬刺。然而馬刺近況一般，在艾華士（Anthony Edwards）最後16秒為明尼蘇達木狼射入2分，協助木狼104:103險勝馬刺。
賽前雷霆近10場輸了4場，面對熱火首節一度落後9分，熱火半場在彼利拿臣（Pelle Larsson）及韋堅斯（Andrew Wiggins）各取11分下，領先59:54。不過SGA在第3節大爆發，個人狂轟16分，帶領雷霆最多反超過14分，第4節雷霆保持着領先優勢，在最多拉開過20分之下，以124:112輕取熱火，取得3連勝。SGA今場取得29分及8次的助攻，隊友的謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有18分，雖然雙方同樣有6人取得雙位數得分，不過熱火今場的失敵導致球隊大敗，球隊全場23次失誤，比雷霆多10次，而且因此掉了39分。雷霆目前仍在常規賽以33勝7負領先。
奧克拉荷馬城雷霆對邁亞密熱火精華
勇士主場不敵鷹隊
同日的比賽，今個賽季雙殺雷霆的馬刺，作客木狼卻又輸一場。雖然雲班耶馬（Victor Wembanyama）正選上陣取得29分，不過艾華士在最後16.8秒射入的2分，為木狼以104:103反勝馬刺。馬刺以27勝12負在西岸排第2，下一場又再對雷霆。而木狼就以26勝14負在西岸排第4。金州勇士在主場就以111:124不敵阿特蘭大鷹隊，史堤芬居里（Stephen Curry）今場雖然個人有31分進帳，不過他的3分無靈，全場11投僅3中，占美畢拿（Jimmy Butler）亦有30分，不過其他隊友僅1人取得雙位數得分，令勇士又輸一場。
其他比賽，奧蘭多魔術128:118主場贏新奧爾良鵜鶘；孟菲斯灰熊103:98主場贏布魯克林籃網；多倫多速龍主場加時，以116:115險勝費城76人；紐約人作客123:114贏波特蘭拓荒者；丹佛金塊主場108:104擊敗密爾沃基公鹿；鳳凰城太陽在主場112:93輕取華盛頓巫師；薩克拉門托帝王主場111:98贏侯斯頓火箭。