NBA｜雷霆贏熱火3連勝　艾華士領木狼險勝馬刺

上屆總冠軍奧克拉荷馬城雷霆迎來3連勝，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入29分之下，球隊主場124:112擊敗邁亞密熱火，不過球隊下一場會對剋星聖安東尼奧馬刺。然而馬刺近況一般，在艾華士（Anthony Edwards）最後16秒為明尼蘇達木狼射入2分，協助木狼104:103險勝馬刺。

賽前雷霆近10場輸了4場，面對熱火首節一度落後9分，熱火半場在彼利拿臣（Pelle Larsson）及韋堅斯（Andrew Wiggins）各取11分下，領先59:54。不過SGA在第3節大爆發，個人狂轟16分，帶領雷霆最多反超過14分，第4節雷霆保持着領先優勢，在最多拉開過20分之下，以124:112輕取熱火，取得3連勝。SGA今場取得29分及8次的助攻，隊友的謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有18分，雖然雙方同樣有6人取得雙位數得分，不過熱火今場的失敵導致球隊大敗，球隊全場23次失誤，比雷霆多10次，而且因此掉了39分。雷霆目前仍在常規賽以33勝7負領先。