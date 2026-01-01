新一年的四大滿貫即將開幕，世界第一的女單球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），在澳洲布里斯班國際賽的決賽，以盤數2:0擊敗高絲杜克（Marta Kostyuk），第3次在這項澳洲公開賽前的熱身賽勝出。

今年的澳洲公開賽將在下周日（18日）展開，故此頂尖球手都云集澳洲為這項年度首個大滿貫做準備。上屆在同一個賽事奪標的莎巴蘭卡，決賽面對烏克蘭的高絲杜克。首盤與對手打成局數4:4平手後，莎巴蘭卡連贏2局以6:4先取首盤。第2盤莎巴蘭卡再次成功打破高絲杜克的發球之後，以局數6:3再下一城，以盤數2:0奪得冠軍。莎巴蘭卡賽後表示：「每一日你走出來都要證明自己的水平，我認為在這星期我做得很好。對於今年的澳網，莎巴蘭卡表示：「我唯一知道就是我會在那裡，而且我會競爭。」在2023及24年奪冠，去屆決賽不敵姬絲（Madison Keys），她指：「我會盡全力，盡力走到更遠。」