今屆英格蘭足總盃第3圈創下多項紀錄，當中包括是69年來最多入球的第3圈，其中曼城對埃克塞特的比賽更有11個入球，客隊的埃克塞特在90分鐘由伯治（George Birch）破蛋，對這支英甲球迷也算獲得安慰，不過原來一名曼城球迷就非常可惜，因為他用10英鎊下注藍月亮贏10:0，賠率1賠120，即是原本1,200英鎊（約12,570港元）的獎金就這樣失去了。

上周末的足總盃賽事創下不少經典，英超的曼城主場迎戰甲組的埃克塞特，結果藍月亮輕鬆贏10:1，作客的7,800多名埃克塞特球迷，見證19歲的伯治為埃克塞特破蛋，總算取得點安慰，然而英國媒體就報道，有球迷向博彩公司下注曼城贏10:0，而賠率高達1賠120，在90分鐘前藍月亮仍領先9球，對於這位球迷來說本來應該非常期待，不過伯治的入球令這獎金就此付之流水，即使歷高利維斯（Rico Lewis）之後射入球隊的第10球，相信球迷都未必開心得來。