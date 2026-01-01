英聯盃｜4強首回合 曼城作客先打「卡」

英超競爭激烈，冠軍難求，列強如今人強馬壯，對季內首項重要錦標英聯盃當然不會放過；今晚深夜起上演準決賽首回合，打頭陣由「喜鵲」紐卡素迎戰「藍月」曼城，兩軍剛在英足盃齊齊過關，但取勝過程卻有極大差異，預料上仗贏波不費力的藍月，有力先拔頭籌。(球賽編號FB2090，1月14日04:00開賽)

禾達美迪

紐卡素貴為上屆英聯盃盟主，加上目前聯賽只排第6，下半季要博高排名取歐洲賽入場券，仍須努力，先爭盃提振士氣當然是一道良方。球隊上仗在英足盃第3圈主場鬥近期極頹的般尼茅夫，其實主隊陣容已頗具誠意；兩大新兵箭頭禾達美迪及尤尼韋沙更擔正登場，但仍要戰至補時才靠一記12碼，法定時間2比2逼和對手，再靠門將藍斯達爾在互射12碼三度成功撲救，驚險過關。

紐卡素防線人腳不整 紐卡素主力翼鋒安東尼哥頓及中場悍將祖連頓，今夜有望升正；但主力中堅丹般恩因傷持續缺陣下，球隊中路防守呈現不穩，今場要對付全英超最強「入球機器」，隱憂會大。

夏蘭特

施美安沖喜 相反藍月上仗英足盃主場半力出擊，仍以10比1狂勝英甲埃克塞特，剛加盟的翼鋒安東尼施美安擔正交出1入球1助攻，火速融入。球隊曾在2017/18年度起連續四奪英聯盃，主帥哥迪奧拿為吹奏下半季進軍各大錦標的號角，今夜必會以更強陣容北上作客出擊，包括菲爾科頓及另一快馬謝利美杜古有望擔正，超級射手艾寧夏蘭特上仗半場已被換走兼該場食白果，今場定會施展渾身解數，求助藍月先拔頭籌。