NBA｜勒邦占士首戴紀念章上陣　湖人卻不敵帝王

勒邦占士（LeBron James）今場戴上了紀念自己第23個職業賽季的紀念章球衣上陣，不過洛杉磯湖人卻在作客以112:124不敵薩克拉門托帝王。新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg）在取得27分及追平個人今季單場最多的3次偷球，協助達拉斯獨行俠以113:105擊敗布魯克林籃網。

由球星卡設計公司，為勒邦製作的23賽季紀念章，從周一（12日）的每場都有一個掛在勒邦球衣，之後會拆下來附於球星卡包之內。而作為第一場穿上這紀念章，湖人卻從第1節末段開始下滑，湖人首節雖然領先過9分，但是隨着拉雲（Zach LaVine）的上籃為主場的帝王反先之後，比賽就落在帝王隊的控制。帝王之後一直領先湖人到尾，在最多拉開過20分下，以124:112輕鬆擊敗湖人。帝王今場才是球隊賽季的第10勝，球隊在西岸以10勝30負排尾二，而湖人就跌落西岸第5。