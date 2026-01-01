NBA｜勒邦占士首戴紀念章上陣　湖人卻不敵帝王

勒邦占士（LeBron James）今場戴上了紀念自己第23個職業賽季的紀念章球衣上陣，不過洛杉磯湖人卻在作客以112:124不敵薩克拉門托帝王。新秀狀元的法拉格（Cooper Flagg）在取得27分及追平個人今季單場最多的3次偷球，協助達拉斯獨行俠以113:105擊敗布魯克林籃網。
由球星卡設計公司，為勒邦製作的23賽季紀念章，從周一（12日）的每場都有一個掛在勒邦球衣，之後會拆下來附於球星卡包之內。而作為第一場穿上這紀念章，湖人卻從第1節末段開始下滑，湖人首節雖然領先過9分，但是隨着拉雲（Zach LaVine）的上籃為主場的帝王反先之後，比賽就落在帝王隊的控制。帝王之後一直領先湖人到尾，在最多拉開過20分下，以124:112輕鬆擊敗湖人。帝王今場才是球隊賽季的第10勝，球隊在西岸以10勝30負排尾二，而湖人就跌落西岸第5。
薩克拉門托帝王對洛杉磯湖人精華
勒邦占士其實今場都有22分的進帳，不過他3分就5射全失，隊友的當錫（Luka Doncic）更是有42分的貢獻，是他今個賽季第7次取得40分以上，然而湖人整體的命中率只有48.8%，遠落後於帝王的58.5%。帝王有3人取得20分以上，分別是32分的迪羅辛（DeMar DeRozan）及26分在後備上陣的蒙克（Malik Monk），而韋斯布克（Russell Westbrook）亦有22分及7次助攻，令帝王在7連敗後取得2連勝。
塞爾特人布朗批評球證被罰錢
同日的比賽，獨行俠以113:105擊敗籃網，法拉格乞場個人攻入27分，以及有3次的偷球，追平個人今季最高。而基利湯臣（Klay Thompso）後備上陣亦有18分，個人交出6個3分波同樣追平今季個人最高。獨行俠贏波，以15勝25負在西岸排12。另外，波士頓塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）因為上星期的比賽後批評球證，被賽會罰款3.5萬美元，而塞爾特人周一比賽以96:98作客不敵印第安納溜馬。其餘比賽，克里夫蘭騎士主場112:123不敵猶他爵士；費城76人主場115:102擊敗多倫多速龍；洛杉磯快艇主場117:109贏夏洛特黃蜂。