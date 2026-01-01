英超｜朗尼稱卡域克若接掌曼聯　願回巢任助教

曼聯有傳會在球員周三（14日）復操前，宣布暫代教練的人選，其中前曼聯中場的卡域克（Michael Carrick）呼聲最高，目前作為評述的前曼聯前鋒朗尼（Wayne Rooney）在個人的節目上表示，如果卡域克領軍，他願意返回曼聯擔任教練團成員。
曼聯上星期解僱主帥的艾摩廉（Ruben Amorim），有傳會在周三前宣布暫代領隊人選，朗尼在英國廣播公司（BBC）的節目上，評論卡域克的機會，他透露自己上星期才與卡域克旅行，因此願意為這位前隊友提供協助：「當然我會啦，這毋須要想的。我上星期才與他在巴巴多斯，當時我們顯然沒有人想到這事來臨。米高（卡域克）是個很聰明的人，他會在更衣室裡獲得敬重。我認為球會需要這種有承擔的人，無論是米高、費查（Darren Fletcher）、奧沙（John O'Shea）或是我。」
他續指：「有認識、關注和了解球會的人，讓球員明白需要付出甚麼，我認為這是球會需要的。我在今季較早前已說過，我覺得球會失去它家庭的感覺。我認為這是一個好的機會，將曼聯的精神重新注入球會。」據報曼聯的體育總監韋確斯（Jason Wilcox）以及行政總裁比拿達（Omar Berrada）已經與多位候選人進行會面，包括卡域克及蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer），當中據報卡域克的會面較吸引。卡域克在蘇斯克查離任後曾短暫接掌曼聯，其後由蘭歷克（Ralf Rangnick）作為暫代領隊接手。之後他到米杜士堡領軍，帶領球隊從護級區跳到升班附加賽，上季在球隊取得第10名後被解僱。
