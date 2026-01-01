英超｜朗尼稱卡域克若接掌曼聯　願回巢任助教

曼聯有傳會在球員周三（14日）復操前，宣布暫代教練的人選，其中前曼聯中場的卡域克（Michael Carrick）呼聲最高，目前作為評述的前曼聯前鋒朗尼（Wayne Rooney）在個人的節目上表示，如果卡域克領軍，他願意返回曼聯擔任教練團成員。

曼聯上星期解僱主帥的艾摩廉（Ruben Amorim），有傳會在周三前宣布暫代領隊人選，朗尼在英國廣播公司（BBC）的節目上，評論卡域克的機會，他透露自己上星期才與卡域克旅行，因此願意為這位前隊友提供協助：「當然我會啦，這毋須要想的。我上星期才與他在巴巴多斯，當時我們顯然沒有人想到這事來臨。米高（卡域克）是個很聰明的人，他會在更衣室裡獲得敬重。我認為球會需要這種有承擔的人，無論是米高、費查（Darren Fletcher）、奧沙（John O'Shea）或是我。」