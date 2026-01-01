英聯盃｜新帥主場首騷 車仔「兵」來「細」擋

新帥上場即在英足盃大捷的車路士，今晚深夜將遇上嚴峻考驗，在英聯盃4強首回合迎戰英超「一哥」阿仙奴；預計兩軍將會派出較多精銳出場，實力接近謀定而後動，「細」均力敵，入球不會多。(球賽編號FB2096，1月15日04:00開賽)

車路士辭退馬利斯卡(Maresca)後，由同系法甲斯特拉斯堡聘得球員時代，在富咸等多間當時英超球會打滾的羅仙尼亞(Rosenior)，接掌兵符。羅仙尼亞首戰在英足盃帶隊作客鬥英冠查爾頓，蕭規曹隨，沿用「4-2-3-1」陣式，結果輕取對手5比1，並錄得自2008年8月史高拉利(Scolari)首戰領車路士4比0贏樸茨茅夫後，該會新帥領軍首場最大勝仗。

羅仙尼亞掌印首擊 雖然貴為去年夏天的世冠盃盟主，但車路士目前僅在聯賽榜中上游位置；加上計對上四屆曾兩度打入英聯盃，僅同樣受扼於利物浦腳下，今場預計羅仙尼亞首次在史丹福橋球場點兵，除了左閘古古列拿(Cucurella)仍要停賽；將會讓中堅韋斯利科芬拿(Wesley Fofana)、中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)、翼鋒柏度尼圖(Pedro Neto)及中鋒李安戴納(Liam Delap)等主力重返正選陣容，力爭先拔頭籌，為下半季重上正軌鋪路。

布加約沙卡

阿仙奴死球具威脅 同樣在英足盃作客盡出副選，亦以4比1大炒英冠樸茨茅夫的阿仙奴，所入4球全由死球產生，進攻發揮未算理想；始終英聯盃是主帥阿迪達(Arteta)爭季內四冠的頭關，對上四季同樣兩度在準決賽止步，預計在今夜連續4項賽事作客之旅的第2關，隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)、中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)、翼鋒布加約沙卡(Bukayo Saka)及箭頭基奧基尼斯(Gyokeres)將重返正選，強陣鬥倫敦宿敵。