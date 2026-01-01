意甲｜雙雄主場出擊 拿玻里國米勝望高

意甲周中踢補賽，4支去年年尾參加意超盃的球隊分途出擊，其中衛冕的拿玻里及現時「一哥」國際米蘭，今晚分別在主場鬥中下游的帕爾馬及萊切，應是重開勝門的良機，贏面高唱。

拿玻里上仗意甲靠上屆意甲最佳球員、蘇格蘭中場麥湯米尼(McTominay)兩度近射得手，作客逼和國際米蘭，連續兩場跟對手打和2比2失4分，仍守三甲位置；其中主帥干地因不滿對手在該場獲判12碼，怒踢場邊皮球被紅牌驅逐，今場將無法在場邊督師。

拿玻里主帥干地停賽

這支意超盃得主季內在各項賽事主場不敗，包括聯賽主場8戰6勝2和，隊內首席射手海倫(Hojlund)，仍會聯同艾利夫艾馬斯(Eljif Elmas)及保列坦奴(Politano)攻堅；對手帕爾馬上仗只靠人數之助，作客2比1反勝同級的萊切，季內作客遇強即屈，今場凶多吉少。(球賽編號FB2107，1月15日01:30開賽)