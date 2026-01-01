意甲｜雙雄主場出擊 拿玻里國米勝望高

意甲周中踢補賽，4支去年年尾參加意超盃的球隊分途出擊，其中衛冕的拿玻里及現時「一哥」國際米蘭，今晚分別在主場鬥中下游的帕爾馬及萊切，應是重開勝門的良機，贏面高唱。
拿玻里上仗意甲靠上屆意甲最佳球員、蘇格蘭中場麥湯米尼(McTominay)兩度近射得手，作客逼和國際米蘭，連續兩場跟對手打和2比2失4分，仍守三甲位置；其中主帥干地因不滿對手在該場獲判12碼，怒踢場邊皮球被紅牌驅逐，今場將無法在場邊督師。
拿玻里主帥干地停賽
這支意超盃得主季內在各項賽事主場不敗，包括聯賽主場8戰6勝2和，隊內首席射手海倫(Hojlund)，仍會聯同艾利夫艾馬斯(Eljif Elmas)及保列坦奴(Politano)攻堅；對手帕爾馬上仗只靠人數之助，作客2比1反勝同級的萊切，季內作客遇強即屈，今場凶多吉少。(球賽編號FB2107，1月15日01:30開賽)
同晚較後出場的國米，續在聖西路擺擂台迎戰萊切。國米暫時3分領先同市AC米蘭居首，球隊兩大射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)及馬古斯杜林(Marcus Thuram)上仗未有士哥，但球隊仍能兩度領先拿玻里下被逼和，聯賽6連勝走勢被打斷，但依然出色，隊中得分點多。
球隊前線兵源充足，兩位新星安治邦尼(Ange Bonny)及比奧艾斯保薛圖(Pio Esposito)，隨時可開上前線搏殺；計開季聯賽10戰主場入26球的意甲最強火力，遇上上仗主場受挫帕爾馬，更有前鋒拿美克班達(Lameck Banda)及中堅加斯柏(Gaspar)兩大主力被逐的萊切，計對上5次對賽全勝兼最少淨贏2球的國米，今場有力大勝。(球賽編號FB2110，1月15日03:45開賽)
