英格蘭聯賽盃｜曼城首回合作客贏紐卡素　新兵施美安2場2球交到功課

剛在足總盃追平球會紀錄以10:1擊敗甲組的埃克塞特，曼城相隔幾日又要爭盃。在聯賽盃曼城未有怠慢，全力與喜鵲爭取決賽資格。兩隊上半場雖然互無紀錄，但是在換邊的8分鐘，施美安繼在足總盃後備上陣建功後，再一次為新東家的曼城取得入球，令藍月亮領先。在63分鐘，施美安還有一次的機會，施美安接應角球，門前「虎尾腳」踢入，不過VAR指有隊友在越位位置阻礙喜鵲門將，入球無效。不過，曼城仍在補時的8分鐘，由後備上陣的卓基（Rayan Cherki）再下一城，以2:0贏得首回合。

施美安：很享受在曼城

在冬季轉會窗加盟，2場比賽都有入球的施美安就認為第2球應該判入，對於自己在球隊的表示：「這裡整體的環境都是完美，所有人都充滿信心，想達到最好。我已經融入其中，他們幫助我取得自信，讓我覺得是受歡迎的。這段時間很充實，但我很享受。我進步很快，也很享受比賽。我把在般尼茅夫時的自信帶到了這裡，帶著笑容踢波。我享受每一刻。」

曼城的領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）對於被判越位的入球：「這沒問題，我們都知道這如何操作，這只會讓我們繼續強大。這一直都這麼說，在這種情況下重要的是我們如何應對和繼續比賽。看看這裡的比賽，2個不可思議的12碼，裁判都沒有干預。在這裡的聯賽，在第60分鐘和第20分鐘，你就知道了。9分鐘的補時就代表了VAR需要多久作出決定，這絕對是球證要去做的。強隊們捱得過這狀況，不是因為我們贏了，絕不是，這是比賽一部份，我們都可以做得更好。」