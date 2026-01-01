熱門搜尋:
出版：2026-Jan-14 12:05
更新：2026-Jan-14 12:05

英超｜曼聯落實卡域克帶到季尾　英格蘭國家隊助教加入

MC CTC 13 01 2026 AD 20 KdbA8R3j1768327752289 xlarge

卡域克回到卡靈頓基地拍照，暫掌曼聯至季尾。(曼聯官網)

曼聯終於落實，由球會的前中場球員卡域克（Michael Carrick）暫代主教練工作至季尾，同時他亦帶來幾位熟悉的名字加入球，包括前英格蘭國家隊「第2把手」的史堤夫賀蘭特（Steve Holland），還有前英格蘭守將的活基治（Jonathan Woodgate）和曼聯球員的莊尼伊雲斯（Jonny Evans）。

卡域克早在周二（13日）已前往曼聯的卡靈頓基地與球會高層商討最後的細節，之後在當地傍晚公布卡域克領軍的消息。他將會帶領今日（14日）的操練，而首場比賽就已經是曼市打吡對曼城。據報道指，卡域克擊敗另外2名的前隊友，蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）及雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）暫代領軍。他的助教團隊亦將加入，當中包括前英格蘭助教的賀蘭特，這位前車路士助教過去與多位名帥合作，包括摩連奴（Jose Mourinho）、希汀克（Guus Hiddink）、干地（Antonio Conte）以至修夫基（Gareth Southgate）等，其他助教也包括前曼聯中堅的伊雲斯及英格蘭後衛活基治。

在球會的聲明，卡域克表示：「獲得帶領曼聯的責任是榮譽。我知道這裡如何成功，我會專注幫助球員在這非凡的球會中，達到我們預期的水平，因為我知道這幫球員可以有更多的付出。」他指：「我與很多球員合作過，而我亦顯然在近年持續有近距離看到球隊，我絕對相信他們的才能，對球會的奉獻以及在這裡取得成功的能力。」卡域克在2022年賽季曾帶領曼聯3場的比賽取得2勝1和，包括擊敗維拉利爾、阿仙奴及賽和車路士。球員時代卡域克代表曼聯上陣464次，贏過2008年的歐聯及5屆英超冠軍。

