英超｜曼聯落實卡域克帶到季尾　英格蘭國家隊助教加入

曼聯終於落實，由球會的前中場球員卡域克（Michael Carrick）暫代主教練工作至季尾，同時他亦帶來幾位熟悉的名字加入球，包括前英格蘭國家隊「第2把手」的史堤夫賀蘭特（Steve Holland），還有前英格蘭守將的活基治（Jonathan Woodgate）和曼聯球員的莊尼伊雲斯（Jonny Evans）。

卡域克早在周二（13日）已前往曼聯的卡靈頓基地與球會高層商討最後的細節，之後在當地傍晚公布卡域克領軍的消息。他將會帶領今日（14日）的操練，而首場比賽就已經是曼市打吡對曼城。據報道指，卡域克擊敗另外2名的前隊友，蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）及雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）暫代領軍。他的助教團隊亦將加入，當中包括前英格蘭助教的賀蘭特，這位前車路士助教過去與多位名帥合作，包括摩連奴（Jose Mourinho）、希汀克（Guus Hiddink）、干地（Antonio Conte）以至修夫基（Gareth Southgate）等，其他助教也包括前曼聯中堅的伊雲斯及英格蘭後衛活基治。