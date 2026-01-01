NBA｜雷霆復仇終於贏返次馬刺　勒邦占士助湖人大勝鷹隊

常規賽領先的奧克拉荷馬城，今季3次交手都輸給聖安東尼奧馬刺，在第4次主場再戰，雷霆在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）太取34分之下，以119:98輕取馬刺，在今個賽季終於贏到馬刺。而洛杉磯湖人主場，有勒邦占士（LeBron James）取得「準三雙」的表現下，以141:116大勝阿特蘭大鷹隊。

馬刺賽前雖然仍是西岸第2，不過他們上月2勝雷霆之後，近9場比賽輸了5場。今次作客奧克拉荷馬城，雷霆首節已在SGA攻入13分下領先。馬刺雖然在半場保得住只輸3分。不過進入第3節初段，馬刺在史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）的3分追平62:62之後，雷霆打出一段11:0的攻勢拉開差距，之後馬刺未能再追回，最終雷霆贏119:98。SGA今場為雷霆攻入34分，謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有20分貢獻。雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場只為馬刺進帳17分，而卡斯杜的20分已是馬刺全隊最多，馬刺連輸2場後，目前仍以27勝13負排西岸第2，而雷霆仍以34勝7負在常規賽領先。