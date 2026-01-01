英國飛人參加禁藥運動會　稱不會服藥

備受爭議的「禁藥運動會」早前陸續再有頂尖的國際運動員宣布參賽，其中一個包括去年退役，英國史上第4快的男人普斯確特（Reece Prescod），這位29歲跑手在接受訪問中稱，自己不會服用藥物來參賽。

29歲的普斯確特，100米個人最快時間是9秒93。他在接受英國廣播公司（BBC）的訪問，被問到有否服用過任何藥物時，他表示「沒有」。他指：「顯然，從醫學角度來說，這始終是保密的，但我認為對我來說，目前最重要的事情是恢復到10秒以內的狀態。」被稱為「禁藥運動會」的增強運動會將在5月於美國拉斯維加斯進行，而賽事因為容許服用在主流運動中禁止使用的藥物而備受批評。不過運動會仍只容許運動員服用美國食物及藥物管理局（FDA）許可的藥物，但這與國際反禁藥組織（WADA）的清單是完全不同。