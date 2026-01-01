英國飛人參加禁藥運動會　稱不會服藥

備受爭議的「禁藥運動會」早前陸續再有頂尖的國際運動員宣布參賽，其中一個包括去年退役，英國史上第4快的男人普斯確特（Reece Prescod），這位29歲跑手在接受訪問中稱，自己不會服用藥物來參賽。
29歲的普斯確特，100米個人最快時間是9秒93。他在接受英國廣播公司（BBC）的訪問，被問到有否服用過任何藥物時，他表示「沒有」。他指：「顯然，從醫學角度來說，這始終是保密的，但我認為對我來說，目前最重要的事情是恢復到10秒以內的狀態。」被稱為「禁藥運動會」的增強運動會將在5月於美國拉斯維加斯進行，而賽事因為容許服用在主流運動中禁止使用的藥物而備受批評。不過運動會仍只容許運動員服用美國食物及藥物管理局（FDA）許可的藥物，但這與國際反禁藥組織（WADA）的清單是完全不同。
解釋參賽是因沒有支持
普斯確特指，參與增強運動會是個人的選擇：「人們可能不會意識到，這其實是一種選擇。有些運動員會服用興奮劑，有些則不會。而我已經像往常備戰賽季一樣開始了冬季備戰。」被問到這會否讓自己處於不利位置，他表示：「參加了12至15年比賽，完全清白，從未有過任何違規行為。」並且指自己多次跑入10秒以內，他指藥物並非在備戰的需要：「這不是你需要備戰100米的基本，準備和技術才是成功的關鍵因素，我知道我可以回復那個速度。而且，其實我的醫療團隊很好，那些補充品只是你自己是否選擇服用。」
對於英國田徑協會表明不認證增強運動會的比賽，不認為是「合法的體育競技」，並「將運動員的健康及福祉置於風險」。普斯確特表示：「我已經退役了，因為那裡對我缺乏支持。我問過行業的贊助商，發出了很多電郵，與所有的經理人談論過，而他們說有沒有讓我繼續的機會呢，他們說『沒有』。作為100米跑手，這不是一項廉價的項目，你需要資助來找教練，要四出參賽，又要支援的工作人員，這對運動員是很大支出，而人們是沒有注意到的。這就像一份全職工作但沒有收入，你不可能做下去。」