西盃｜巴塞超班穩勝桑坦德

剛在沙特阿拉伯贏得西超盃的巴塞隆拿，今晚深夜將會返回國內在西班牙盃16強出戰，作客對西乙前列分子桑坦德。「地上最強」人強馬壯，近況出色，即使今場輪換陣容，實力依然超班；在射手拉舒福特(Rashford)掛帥，以及新兵祖奧簡些路(Joao Cancelo)皆可候命下，不難輕鬆取勝而回。(球賽編號FB2169，1月16日04:00開賽)
巴塞在西超盃決賽以3比2打敗宿敵皇家馬德里奪標，大軍馬不停蹄便要返回國內作賽；可幸「地上最強」班底雄厚，包括「福仔」拉舒福特、前鋒費倫托利斯(Ferran Torres)及中場丹尼爾奧莫(Dani Olmo)等，在該場決賽只以後備登場，體力消耗不多，今場復任正選都是入球保證。此外，守將朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)傷癒，今場有望擔正，球隊守力同樣令人安心。
再者，巴塞剛簽入自由身的葡萄牙守將祖奧簡些路，此子剛約滿沙特班霸希拉爾，以自由身加盟直到季尾，今場或會首度披甲出戰。這位31歲翼衛過往曾效力巴塞一季，熟知球隊踢法，定可極速融入大軍。大門由達史特根(ter Stegen)把守，這位德國門神計卡士也相當可靠。
桑坦德合巴塞胃口
另邊廂，桑坦德雖然是西乙前列球隊，但在聯賽21戰失31球，在西乙22支球隊中，守力竟然是倒數第4；踢法上以攻為守，自然最合「地上最強」主攻的胃口。
再者，桑坦德上圈西盃縱是主場以2比1打敗西甲勁旅維拉利爾，但當日桑坦德是在劣勢下靠反擊制勝；再考慮該隊近3場聯賽只得2和1負，狀態平平，今場主場再難向西甲班霸「偷雞」。
