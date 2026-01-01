西盃｜巴塞超班穩勝桑坦德

剛在沙特阿拉伯贏得西超盃的巴塞隆拿，今晚深夜將會返回國內在西班牙盃16強出戰，作客對西乙前列分子桑坦德。「地上最強」人強馬壯，近況出色，即使今場輪換陣容，實力依然超班；在射手拉舒福特(Rashford)掛帥，以及新兵祖奧簡些路(Joao Cancelo)皆可候命下，不難輕鬆取勝而回。(球賽編號FB2169，1月16日04:00開賽)

巴塞在西超盃決賽以3比2打敗宿敵皇家馬德里奪標，大軍馬不停蹄便要返回國內作賽；可幸「地上最強」班底雄厚，包括「福仔」拉舒福特、前鋒費倫托利斯(Ferran Torres)及中場丹尼爾奧莫(Dani Olmo)等，在該場決賽只以後備登場，體力消耗不多，今場復任正選都是入球保證。此外，守將朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)傷癒，今場有望擔正，球隊守力同樣令人安心。