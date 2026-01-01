意甲｜防守最強對決 科木「細」擋AC米蘭

意甲今晚續演兩場補賽，其中奇兵科木主場迎戰爭霸分子AC米蘭備受矚目；兩軍上仗各自1比1打和對手，季內一再顯示攻強於守特性，今場入球中位數[2.5]球，可先取「細」盤。(球賽編號FB2163，1月16日03:45開賽)

兩隊上仗取回1分，過程同樣驚險，科木主場鬥博洛尼亞，去年年初來投後表現一直穩健的法國門將尚畢斯(Jean Butez)，接波甩手令科木落後。球隊之後多踢1人下猛攻還擊，耀眼新星尼高柏斯(Nico Paz)曾射門中柱；終要戰至補時至95分鐘，由去夏重金加盟後不受重用的克羅地亞國腳巴杜利拿(Baturina)，後備出場妙射建功，助科木保住季內聯賽主場累計9戰5勝4和不敗的金漆招牌。

法比加斯

在主帥法比加斯(Fabregas)麾下，球隊最大本錢是防守，不論中堅由積高比拉蒙(Jacobo Ramon)、卡路士迪亞高(Carlos Diego)及馬克甘普夫(Marc Kempf)拍檔皆穩，今季暫時只有作客鬥國際米蘭失超過1球；計意甲主場9戰更只失4球，主場失球之少冠絕意甲，目前守第6位向歐洲賽進發，今場招呼強敵又會先守。

AC米蘭近仗欠霸氣 「紅黑兵團」A米上仗作客下游的費倫天拿，同樣驚險保住1分，在前線先收起王牌前鋒拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)下，「美國隊長」基斯甸普列錫(Christian Pulisic)跟由韋斯咸借用的德國箭頭富克洛(Fullkrug)合組雙箭頭。球隊作客屢攻不下，更在多踢1人的優勢下先落後；教練艾基利(Allegri)急急分別調入利亞奧、拉比奧特(Rabiot)及另一鋒將尼干古(Nkunku)搏殺，並靠後者完場前近射扳平。但對手費倫天拿補時其實有機會絕殺對手，只是剛由阿特蘭大借用的中場比列斯安利尼(Brescianini)射門中柱，A米大難不死。