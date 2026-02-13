NBA｜勒邦占士成最老三雙球員　領湖人擊潰獨行俠

明星賽前勒邦占士（LeBron James）證明自己寶刀未老，在洛杉磯湖人主場對達拉斯獨行俠的比賽，個交出28分、12次助攻及10個籃板的「三雙」成績，成為NBA最年長「三雙」的球員，並為球隊以124:104輕鬆贏波。而奧克拉荷馬城雷霆失去常規賽領先地位，他們主場以93:110不敵密爾沃基公鹿。
在當錫（Luka Doncic）依然缺陣之下，湖人在主場迎戰近期頹勢的獨行俠。獨行俠首節落後10分下，一度打出一段12:0的攻勢反先，之後一度與湖人在拉鋸，但是湖人在勒邦占士連取4分拉開比數，湖人首節領先36:31。第2節拿治馬素爾（Naji Marshall）個人攻入10分之下，為獨行俠半場追至落後1分。不過第3節的比賽開始，獨行俠無以為繼，全節僅得19分，被湖人拉開差距，第4節湖人更是一度領先22分，最終主場的湖人以124:104贏波。
洛杉磯湖人對達拉斯獨行俠精華
湖人今場5人取得雙位數得分，而勒邦占士更是個人攻入28分，還有12次助攻及10個籃板之下，他以41歲又44日的年齡，打破由卡爾馬龍（Karl Malone）創下的40歲又127日的最年長「三雙」球員紀錄，而他對上一次造出三雙其實已經超過1年。另外列維斯（Austin Reaves）今場後備上場，不過仍交出18分及6次助攻，獨行俠雖然正選4人取得17至19分，不過還是無法阻止球隊連輸第9場的厄運。
雷霆不敵公鹿失常規賽一哥位
同日就只有另外2場比賽，當中上屆總冠軍的雷霆又輸，在缺少基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與謝倫威廉士（Jalen Williams）之下，以93:110主場不敵公鹿。剛從雷霆交易至公鹿的迪恩（Ousmane Dieng），倒戈取得19分及11個籃板。另一場比賽波特蘭拓荒者以136:119贏猶他爵士。