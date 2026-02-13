NBA｜勒邦占士成最老三雙球員　領湖人擊潰獨行俠

明星賽前勒邦占士（LeBron James）證明自己寶刀未老，在洛杉磯湖人主場對達拉斯獨行俠的比賽，個交出28分、12次助攻及10個籃板的「三雙」成績，成為NBA最年長「三雙」的球員，並為球隊以124:104輕鬆贏波。而奧克拉荷馬城雷霆失去常規賽領先地位，他們主場以93:110不敵密爾沃基公鹿。

在當錫（Luka Doncic）依然缺陣之下，湖人在主場迎戰近期頹勢的獨行俠。獨行俠首節落後10分下，一度打出一段12:0的攻勢反先，之後一度與湖人在拉鋸，但是湖人在勒邦占士連取4分拉開比數，湖人首節領先36:31。第2節拿治馬素爾（Naji Marshall）個人攻入10分之下，為獨行俠半場追至落後1分。不過第3節的比賽開始，獨行俠無以為繼，全節僅得19分，被湖人拉開差距，第4節湖人更是一度領先22分，最終主場的湖人以124:104贏波。