英格蘭聯賽盃｜阿仙奴首回合作客響頭炮　車路士靠加拿祖後備追兩粒

聯賽盃四強首回合，車路士因為門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）的接連犯錯，令阿仙奴作客得以取勝，幸阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在後備上陣為球隊梅開二度，令藍戰士首回合只落後2:3。 兩隊上月聯賽交手未分勝負，今次在史丹福橋再戰，7分鐘因為山齊士角球出迎未能打到手槌，伏兵遠柱的賓韋特（Ben White）為阿仙奴打開紀錄。換邊後僅4分鐘，山齊士又未完全撲出兵工廠的傳中，由門前的基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）門前把握機會射入，領先2:0。後備入替的加拿祖在57分鐘把握機會在窄位幫車路士追回，不過蘇比文迪（Martin Zubimendi）71分鐘又為阿仙奴拉開比數，雖然加拿祖在83分鐘梅開二度，但是阿仙奴首回合仍領先3:2。

羅仙尼亞：不滿失球原因 車路士新帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）賽後表示：「我要求是活力，壓迫，回防，幫助球隊，我對這方面覺得很高興。我不高興只是結果，我對我們失球的原因感到不滿。不過球員到最後沒有放棄，我們仍是有機會的。我們在這時候要更強大，我們會繼續努力。在比賽重開失2球是不可接受，就算的話自己追回一球，在禁區內我位置我們需要解圍。我在球隊只有6日，不過我們需要連續贏波，所以我們要加快學習，然而機會仍在，這只是上半場。當然這將非常艱難。因為在那之前我們還有4場比賽，但我很期待次回合的比賽，因為這會讓我更了解我的球隊。如果我們能展現出同樣的鬥志、強度及水平，並在關鍵時刻發揮出色，我們仍然有機會晉級。」

阿仙奴的阿迪達（Mikel Arteta）就指：「面對一支在各方面實力都很強的球隊，我們能打出這樣的表現，真的非常令人印象深刻。我們展現了統治力，射入了3球，還有2次絕佳的入球機會。他們的入球確實改變了比賽走向，但總括來說，我很滿意。當然，我們可以做得更好。有時候，你也必須承認對手的實力。他們擁有能夠突破防線、衝擊對方防線的球員，而這正是他們的實力所在。他們打開了比賽的局面。他們利用的站位和高度優勢，讓我們在失球或他們贏得第2點和埋身對抗時更具威脅。與此同時，他們的防守也更加薄弱。今晚我們很開心，現在是時候開始準備下一場比賽。」

車路士對阿仙奴精華