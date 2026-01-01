西班牙國王盃｜艾比路士救唔返皇家馬德里　作客不敵乙組阿爾巴塞特

在主帥的沙比阿朗素（Xabi Alonso）辭職後，皇家馬德里不單未見起色，更在國王盃的16強就遭到淘汰，球隊作客以2:3不敵乙組的阿爾巴塞特。

在超級盃決賽不敵巴塞隆拿之後，沙比阿朗素辭去皇馬的主帥職位，並由青年隊的主教練，同樣是前皇馬球員的艾比路亞領軍。皇馬試圖收起多名主力，包括泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、洛迪高高斯（Rodrygo）及基利安麥巴比（Kylian Mbappe）都未有隨隊。可是面對乙組第17位的阿爾巴塞特，皇馬的青年球員也不見得較好，皇馬更在42分鐘先失守，雖然上半場的補時3分鐘由馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）追回一球。但是換邊後去到末段又失守，82分鐘先被比坦哥（Jefte Betancor）攻入再度落後，雖然干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）在補時1分鐘追平，但是補時4分鐘，比坦哥再下一城，為阿爾巴塞特爆冷擊敗皇馬。