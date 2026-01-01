熱門搜尋:
體育
出版：2026-Jan-15 14:27
更新：2026-Jan-15 14:27

NBA｜獨行俠法拉格傷出　主場不敵金塊

分享：
AP26015194190688

謝姆梅利攻入33分，帶領金塊以118:109擊敗獨行俠。(美聯社)

adblk4

西岸第2位的丹佛金塊，雖然主將的祖傑（Nikola Jokic）繼續休養之下，仍有謝姆梅利（Jamal Murray）支援，球隊作客以118:109輕取達拉斯獨行俠。獨行俠的新秀法拉格（Cooper Flagg）在今場的比賽受傷，僅交出6分。

祖傑自上月底受傷就未有為金塊上陣，但金塊仍在西岸守在次席。面對獨行俠首節雖然被5次追平，不過比賽在第1節中段已開始拉開。法拉格在第2節的中段足踝受傷要接受治療，雖然半場前再度出來，但下半場未有比賽，今場他結果只上陣15分鐘得6分。金塊在第1節後一直領先，最後在謝姆梅利交出33分之下，以118:109輕取獨行俠。金塊贏波後，已連贏3場，並以28勝13負在西岸排第2，獨行俠就以15勝26負排西岸12。

adblk5

AP26015194336346 AP26015194346432 AP26015140517913 AP26015140522898 AP26015140525992 AP26015194100091 AP26015194121418 AP26015194272236 AP26015194337392

達拉斯獨行俠對丹佛金塊精華

帝王主場挫紐約人

同日其他比賽，克里夫蘭騎士以133:107大勝費城76人，不過加蘭特（Darius Garland）比賽中傷出，他今場取得20分。薩克拉門托帝王主場以112:101擊敗東岸第2的紐約人，取得3連勝。芝加哥公牛在主場以128:126擊敗猶他爵士。印第安納溜馬主場101:115不敵多倫多速龍，洛杉磯快艇在主場以119:106贏華盛頓巫師，新奧爾良鵜鶘116:113小勝布魯克林籃網。

費城76人對克里夫蘭騎士精華

薩克拉門托帝王對紐約人精華

芝加哥公牛對猶他爵士精華

印第安納溜馬對多倫多速龍精華

洛杉磯快艇對華盛頓巫師精華

新奧爾良鵜鶘對布魯克林籃網精華

