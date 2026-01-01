NBA｜獨行俠法拉格傷出　主場不敵金塊

西岸第2位的丹佛金塊，雖然主將的祖傑（Nikola Jokic）繼續休養之下，仍有謝姆梅利（Jamal Murray）支援，球隊作客以118:109輕取達拉斯獨行俠。獨行俠的新秀法拉格（Cooper Flagg）在今場的比賽受傷，僅交出6分。

祖傑自上月底受傷就未有為金塊上陣，但金塊仍在西岸守在次席。面對獨行俠首節雖然被5次追平，不過比賽在第1節中段已開始拉開。法拉格在第2節的中段足踝受傷要接受治療，雖然半場前再度出來，但下半場未有比賽，今場他結果只上陣15分鐘得6分。金塊在第1節後一直領先，最後在謝姆梅利交出33分之下，以118:109輕取獨行俠。金塊贏波後，已連贏3場，並以28勝13負在西岸排第2，獨行俠就以15勝26負排西岸12。