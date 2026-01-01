澳網｜業餘球手贏一分大滿貫　決賽挫台裔女球手

澳洲網球公開賽今年增加了一分大滿貫比賽的獎金，而這項賽事的決賽是由一名業餘球手對上女子世界排名117的台裔球手葛藍喬安娜，最終業餘球手的佐丹史密夫（Jordan Smith）意外地成為冠軍，並獲得100萬澳元（約521萬港元）獎金。

這個刺激又快速的比賽，特別邀請澳洲各地的業餘球手與世界排名前列好手較量，由於只以1分決定高下，故不少頂尖選手都被淘汰。當中就包括男子世界排名前二的仙拿（Jannik Sinner）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），女子亦有嘉奧芙（Coco Gauff）與艾莉絲莫娃（Amanda Anisimova）。來自新南威爾士州的地方冠軍史密夫，在晉級過程就淘汰了仙拿及艾莉絲莫娃，至於他的決賽對手，是女子世界排名117的葛藍喬安娜，這位台裔球手過程亦贏了男子世界排名第3的施維列夫（Alexander Zverev）以及澳洲的基利奧斯（Nick Kyrgios）。