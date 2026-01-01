非國盃決賽｜塞內加爾「細」撼摩洛哥

塞內加爾算是近年在非洲大陸表現較突出的一隊，對上4屆俱殺入淘汰賽，更是2019年亞軍及2021年冠軍；在兩奪非洲足球先生榮譽、近年轉戰沙職艾納斯的沙迪奧文尼(Sadio Mane)帶領下，球隊外流球星密布，門將艾度亞度文迪(Edouard Mendy)同樣已轉戰沙職吉達艾阿里，把關仍然穩健。

雄「獅」對決！近年大賽表現穩定的「特蘭加雄獅」塞內加爾，周日在非國盃決賽硬撼主場的「亞特拉斯雄獅」摩洛哥，雙方在今次賽事守力堅固；加上非國盃決賽一向少交收，今場先取入球「細」盤。(球賽編號FB2240，1月19日03:00開賽)

球隊4強戰在全場佔優下，靠沙迪奧文尼下半場奠勝，1比0擊敗「非國盃盃王」埃及，累計今屆6戰5勝1和只失2球；箭頭尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)雖然入球能力不高但牽制力強，球隊大賽經驗又足，無懼主場聲勢浩大的主隊，必以守為攻。

主隊摩洛哥貴為去屆世盃殿軍，雖然隊內星味不及列強，但由法國教雷拉古(Regragui)近年帶領下，這支北非勁旅嶄露頭角；今屆6戰4勝2和只失1球，在淘汰賽階段更0失球，包括4強跟尼日利亞激戰120分鐘賽和，全靠亦是在沙職希拉爾效力的鋼門邦奴(Bounou)兩度成功撲救，帶領球隊打入決賽，力爭自1976年首個非國盃冠軍。