西甲｜主場擺強陣 皇馬新帥誓炒利雲特

皇馬早前在西超盃決賽不敵宿敵巴塞隆拿後，教頭沙比阿朗素(Xabi Alonso)被辭退，結束僅半季的任期；球會隨即宣布由B隊教練、名將艾比路亞暫代領軍。根據西班牙《馬卡報》消息指，假如艾比路亞成績令人滿意，甚至可以在下季坐正領軍，邁向未來。

艾比路亞首戰不似預期

不過，如意算盤暫未能打響，皇馬作客出戰西班牙盃以2比3不敵乙組阿爾巴塞特。艾帥今場繼續排出球員熟習的「4-3-3」陣式，但該場未有隨隊的門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)、中場曹亞文尼(Tchouameni)、祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、前鋒洛迪高高斯(Rodrygo Goes)與射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)5大主力，今場有望悉數重返正選。

對於敗仗，艾比路亞賽後表示：「如果有人因為敗陣要被怪責，這人必定是我；是我為陣容、調動及踢法作決定。我不怕失敗，失敗是成功之母，這會令我變得更好，令球隊變得更好。我們會以最高投入感備戰下一場。」皇馬目前在聯賽榜守次席，落後「一哥」巴塞隆拿4分，今場志在必得，誓要大勝一場，打響艾比路亞年代的招牌。