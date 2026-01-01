西甲｜主場擺強陣 皇馬新帥誓炒利雲特

剛接過西甲班霸皇家馬德里帥印的球會名將艾比路亞(Arbeloa)，卻在西盃落筆打三更，慘遭乙組阿爾巴塞特淘汰。受創的「銀河艦隊」，明晚西甲頭場將重返主場鬥弱旅利雲特，5大主力都有望復任正選，強陣求交代，力足大勝。(球賽編號FB2317，1月17日21:00開賽)
皇馬早前在西超盃決賽不敵宿敵巴塞隆拿後，教頭沙比阿朗素(Xabi Alonso)被辭退，結束僅半季的任期；球會隨即宣布由B隊教練、名將艾比路亞暫代領軍。根據西班牙《馬卡報》消息指，假如艾比路亞成績令人滿意，甚至可以在下季坐正領軍，邁向未來。
艾比路亞首戰不似預期
不過，如意算盤暫未能打響，皇馬作客出戰西班牙盃以2比3不敵乙組阿爾巴塞特。艾帥今場繼續排出球員熟習的「4-3-3」陣式，但該場未有隨隊的門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)、中場曹亞文尼(Tchouameni)、祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、前鋒洛迪高高斯(Rodrygo Goes)與射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)5大主力，今場有望悉數重返正選。
對於敗仗，艾比路亞賽後表示：「如果有人因為敗陣要被怪責，這人必定是我；是我為陣容、調動及踢法作決定。我不怕失敗，失敗是成功之母，這會令我變得更好，令球隊變得更好。我們會以最高投入感備戰下一場。」皇馬目前在聯賽榜守次席，落後「一哥」巴塞隆拿4分，今場志在必得，誓要大勝一場，打響艾比路亞年代的招牌。
對手利雲特目前位列西甲尾二，上仗聯賽與愛斯賓奴打和1比1，近3場聯賽1勝2和，狀態稍見回升，但實力始終與皇馬大有距離，近兩次交手大敗共失11球。
利雲特人腳不整
人腳方面，已完成非國盃歸隊的前鋒艾達艾揚(Etta Eyong)，近月腳風欠順，狀態平平。球隊近日雖從法甲里爾借用前鋒拉克荷巴(Raghouber)，但此子質素只是一般；主力中場布魯古(Brugue)又因左膝重創要長休，而中場基雲阿列亞加(Kerin Arriaga)與東迪(Tunde)上仗聯賽傷出，客軍殘陣出擊，難逃大敗厄運。
