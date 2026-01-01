英超｜兵工廠炮手多伐「林」

「兵工廠」阿仙奴「4連客」來到第3擊，周六深夜在英超作客戰力大減的諾定咸森林；雖然客隊防線傷兵問題未有改善，但勝在中前場人腳鼎盛，隨時可排隊上場爭功；遇上近期失去主場威力的森林，今場熱捧客勝。(球賽編號FB2223，1月18日01:30開賽)

阿仙奴在球壇罕有地要在11天內，連續於4個不同賽事作客出戰，頭兩關已過，先在英足盃輕取英冠樸茨茅夫，之後周中在英聯盃3比2打敗車路士，今場英超後又要在周二歐聯作客國際米蘭；可幸球隊雖然一直受傷兵問題困擾，但大軍陣容深度充足，包括已傷癒的加比爾捷西斯(Garbriel Jesus)及夏維斯(Kai Kavertz)可跟約基利斯(Gyokeres)爭正箭頭一席，中前場尖兵任用，配合全方位死球威力，入球絕不成問題。