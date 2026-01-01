英超｜兵工廠炮手多伐「林」

「兵工廠」阿仙奴「4連客」來到第3擊，周六深夜在英超作客戰力大減的諾定咸森林；雖然客隊防線傷兵問題未有改善，但勝在中前場人腳鼎盛，隨時可排隊上場爭功；遇上近期失去主場威力的森林，今場熱捧客勝。(球賽編號FB2223，1月18日01:30開賽)
阿仙奴在球壇罕有地要在11天內，連續於4個不同賽事作客出戰，頭兩關已過，先在英足盃輕取英冠樸茨茅夫，之後周中在英聯盃3比2打敗車路士，今場英超後又要在周二歐聯作客國際米蘭；可幸球隊雖然一直受傷兵問題困擾，但大軍陣容深度充足，包括已傷癒的加比爾捷西斯(Garbriel Jesus)及夏維斯(Kai Kavertz)可跟約基利斯(Gyokeres)爭正箭頭一席，中前場尖兵任用，配合全方位死球威力，入球絕不成問題。
有報道指史上從未有一支英超冠軍，在該屆未有一位球員在英超射手榜躋身前10名；而阿仙奴的約基利斯及翼鋒李安度杜沙特(Leandro Trossard)，暫只各入5球，排射手榜20名以外；但球隊在本輪前在榜首有6分優勢，得分點多已有13人在英超入波是主因，就算防線兵源緊張，但只要一對超強中堅加比爾馬加希斯(Garbriel Magalhaes)及威廉沙列巴(Willaim Sailba)仍健康在陣，球隊乘勇有力在今場改寫客場至6連勝佳績。
戴治面臨真正考驗
森林季內一早易帥，但去年10月下旬接手的戴治(Dyche)，蜜月期已過。球隊上仗英足盃3比3和英冠域斯咸，最後射輸12碼出局；計聯賽主場近4戰3敗排尾四，下周中起又要分心歐霸，達治帥位岌岌可危。
球隊季內各項賽事29戰已失46球，場均失1.58球；季前簽下的新兵多不對辦，包括從保地花高簽入的巴西箭頭伊戈捷西斯(Igor Jesus)，在英超只入1球，攻守失衡下，難擋兵工廠求勝保前領優勢。